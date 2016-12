U Kraljevskom pozorištu Zetski dom u subotu, 24. decembra sa početkom u 18h biće izveden Novogodišnji koncert učenika muzičke škole „Savo Popović“.

Učesnici koncerta su učenici Osnovne muzičke škole “Savo Popović” sa Cetinja Iva Vučković (III razred, violina), Vujović Elena (II razred, klavir), Radunović Jakov (III razred, klavir), Radunović Danilo (V razred, klavir), Ivanović Danilo (III razred, harmonica, Vladana Maljević, Simona Kapičić, Nina Ivanović, Kristina Čelebić i Dora Drašković (V razred, klavir), Sara Samardžić (VI razred, klavir) i Pavićević Zorica (flauta), Violine: Pajević Anastasija, Borilović Maša, Vučković Iva; Violončela: Kapičić Pavle, Zara Huter, Irina Bogadnović, Harmonika: Ivanović Danilo.

Program koncerta čine kako horski nastupi tako i solo pjevanja, plesne tačke grupe„Mystic“ koreografije Slađane Vujanović i instrumentalni nastupi učenika, od najmlađih razreda muzičke škole do najstarijih, solo i grupnih nastupa. Takođe ćemo imati priliku da čujemo Ivanović Danila učenika III razred, harmonica, sa autorskom kompozicijom.

Osnovne muzičke škole “Savo Popović”

Na Cetinju je 1946. godine osnovana muzička škola, koja je od 1949. godine dobila status srednje muzičke škole. Škola je 1951. godine preseljena u Kotor, a potom, 1958. u Titograd.

Tradiciju muzičkog obrazovanja na Cetinju, nastavila je Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Savo Popović“, koja je osnovana 1958. godine. Škola danas djeluje u zgradi Gimnazije, a nastava se realizuje na klasama klavira, flaute, violine, gitare i harmonike.

Učenici ove muzičke škole su već do sada više puta nagrađivani, harmonikaši, gitariste, flautisti, violinisti i pijanisti,

Program:

Mali hor – Marković Vedrana :„Novogodišnja pjesma“ – Dirigent, Ksenija Milačić; Korepetitor, Ivana Kusovac; Metalofon, Sara Samardžić; Trijangl, Aleksandra Vujović

Mali hor – Bajaga: „Brojalica“ – Dirigent, Ksenija Milačić; Korepetitor, Ivana Kusovac

Plesna grupa „Mystic“- „Sirena Irena“ – Koreograf, Slađana Vujović

Iva Vučković (III razred, violina)– Jankinson: „ Tanec“ – Prof. Ljubica Tomašević; Korepetitor, Jelena Vukmirović

Vujović Elena (II razred, klavir) – V. Dzilok: Arija – Prof. Oleksej Molacanov

Radunović Jakov (III razred, klavir) – L. Mozart: „Bure“ – Prof. Ivana Kusovac

Radunović Danilo (V razred, klavir) – W.A.Mozart: Sonata facile, C-dur (I stav) – Prof. Ivana Kusovac

Ivanović Danilo (III razred, harmonika) – Ivanović Danilo: Autorska kompozicija – Prof. Tijana Ilić

Vladana Maljević, Simona Kapičić, Nina Ivanović – Bruno Mars: „ When I was your man“

Kristina Čelebić i Dora Drašković (V razred, klavir) – C. Debussy: „Ples lutaka“ (aranžman, T. Braun) – Prof. Jelena Vukmirović

Sara Samardžić (VI razred, klavir) i Pavićević Zorica (flauta) – G. Bizet: „Habanera“ iz opere „Karmen“ – Prof. Tanja Bogdanović

Plesna grupa „Mystic“ – Adele: „Someone like you“ – Koreograf, SlađanaVujović

Mali orkestar – H. Arlen„Over the rainbow“ (Violine: Pajević Anastasija, Borilović Maša, Vučković Iva; Violončela: Kapičić Pavle, Zara Huter, Irina Bogadnović – Prof. Tanja Bogadnović; Harmonika: Ivanović Danilo – Prof. Tijana Ilić; Klavir: Prof. Ivana Kusovac; Vokal: Šovran Aleksandra; Plesna grupa „Mystic“)

Hor – „Nek svud ljubav sja“ – Dirigent, Ksenija Milačić; Korepetitor, Ivana Kusovac