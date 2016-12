Naučite svoju ćerku da voli i bude voljena

Način na koji majke shvataju ljubav u velikoj mjeri će se oslikati na njihove ćerke. Naučite ih ovih sedam lekcija i napravite od njih srećne i zadovoljne žene.

1. Ti si dovoljna

Ako postoji ijedna poruka koju ćerke moraju čuti od svojih majki, onda je to ova. Znajući da je dovoljna, vaša će ćerka uvijek imati na umu da se ne mora mijenjati da bi bila voljena. Naučite svoju ćerku da svako ko pokušava da je uvjeri u suprotno, nije prava osoba za nju i da neko ko ne vidi koliko ona vrijedi, ne zaslužuje da bude u njenom životu.

2. Ne možeš dobiti tuđe poštovanje ako ga prvo ne daš

I to ne važi samo za romantičnu ljubav nego i za ljubav koju osjećamo prema prijateljima i porodici. I sami morate iskazivati poštovanje kakvo tražite od partnera. Kada se brinete o sopstvenom tijelu, dobro se hranite, dovoljno se odmarate i fizički ste aktivni, tada će vas privlačiti osoba koja radi to isto.

3. Nemoj izgubiti samu sebe u vezi

Kada se zaljubi, žena može zaboraviti ko je ona zapravo bez svoje jače polovine. Sopstvene nesigurnosti ili veza ne smiju vas spriječiti da živite život kakav zaslužujete. Zato, naučite ćerku da uvijek zadrži svoje interese, prijatelje i vrijeme koje će provoditi sama. Sve joj je to potrebno kako bi vodila srećan život te kako bi se osjećala ispunjeno bez obzira potraje li njena ljubavna veza ili ne. U svakoj osobi ima dovoljno mjesta da voli samu sebe i da voli drugu osobu, prenosi Zadovoljna.hr.

4. Obrati pažnju na riječi i ponašanje svog partnera, ali i potencijalnih partnera

To je može spasiti od slomljenog srca. Ako dečko koji joj se sviđa kaže da trenutno ne traži djevojke, recite joj da mu vjeruje. Ako ima ispade prema svojoj majci, to treba shvatiti kao upozorenje. Ako se osoba ne odnosi dobro prema nekom drugom, to je znak da se vrlo vjerovatno neće lijepo odnositi ni prema partneru. Ljudi često svojim ponašanjem i riječima otkriju sve što o njima moramo znati. Kažite svojoj ćerki da se ne zavarava vjerovanjem da ona zna “šta je on zapravo mislio”.

5. Uđi u vezu i ostani u njoj iz pravih razloga

Majke moraju naučiti svoje ćerke da prava ljubav znači privrženost, nesebičnost i velikodušnost. Ako tih kvaliteta nema u vezi, ne bi ona trebala biti u njoj. Usamljenost, ponovno proživljavanje prošlosti, pritisci spolja i zajednički prijatelji nijesu razlozi da bi se ostalo s nekim u vezi. Nemojte čekati da vaša ćerka doživi krizu u vezi da biste joj dali savjet. Pomozite joj da nauči kako da prepozna znakove koji joj govore da ne bi trebala ostati s nekim prije nego što mora donijeti tu odluku.

6. Znaj šta želiš i ostani vjerna tome

Ponekad se veza spolja može činiti savršenom, ali iznutra nije sve tako lijepo. Možda vaša ćerka daje previše, a ne dobija dovoljno ili jednostavno osjeća da nešto u vezi nedostaje. Recite joj da shvati šta želi i da ne odustaje od ostvarenja tih želja kako bi znala da riješi problem ili nastaviti dalje. Naučite svoju ćerku da ima snažnu svijest o sebi, a ne da bude osoba kakvom je drugi zamišljaju.

7. I slomljeno srce donosi nešto dobro

Vašoj ćerki vaš savjet i utjeha nikada neće trebati više nego onda kada će joj biti slomljeno srce. Recite joj da je u redu da osjeća bol, ali i da prekid veze može biti lekcija. Kada izgubi ljubav, žena može naučiti o samoj sebi više nego u bilo kojoj drugoj situaciji. Način na koji se bude ponijela sa svojim prvim prekidom, oblikovat će njene buduće veze na vrlo snažan način. To će je naučiti šta želi da prihvati, šta zaista treba učiniti, te kada i kako treba odustati.