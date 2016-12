Pomozite djetetu da riješi svoje velike i male probleme

Kako da budemo dobra podrška djetetu kada ga muči neki problem, savjetuje mama, dipl. psiholog i porodični savjetnik Manuela Kamikovski.

Svakom roditelju je veoma važno da ima odličnu komunikaciju sa svojim djetetom. Dobra vijest je da se vještina komunikacije uči i da se može unapređivati kada osjetimo da nam je to potrebno.

Dječiji problemi, koliko god nam izgledali smiješni i beznačajni, su veliki i naš zadatak je da na najbolji mogući način pružimo podršku svom djetetu.

Evo nekoliko prijedloga kako da pomognete mališanu da riješi svoj problem.

Ne umanjujte značaj problem

Vama se dati problem može učiniti kao beznačajan i smiješan (u poređenju sa problemima na koje vi svakodnevno nailazite), ali djetetu to može biti najveći mogući problem sa kojim se do sad u životu ono srelo. Dijete i treba da ima “dječije” probleme. To je zdravo za njega, za njegov rast i razvoj.

Saslušajte djetetovo izlaganje

Za razvijanje kvalitetnog odnosa roditelj-dijete veoma je važan otvoren i iskren dijalog, odnosno, komunikacija zasnovana na slušanju i prihvatanju. Neka vaše slušanje djetetovog izlaganja problema posluži kao model uspješne komunikacije.

Provjerite da li ste dobro razumjeli suštinu problema

Nekada se može desiti da dijete iznese mnogo ili premalo materijala o problemu, pa možemo donijeti pogrešan zaključak. Bez obzira na to koliko vam je dijete ispričalo, važno je da provjerite da li je vaš zaključak tačan. Na taj način djetetu dajete mogućnost da kaže još nešto što do tada nije (a važno nam je da znamo sve). Počnite sa: “Pažljivo sam slušala dok si pričao/la i imam utisak da je tvoj problem…. (prepričajte suštinu problema). Da li sam dobro razumjela?”.

Osnažiti dijete da samostalno predloži rješenje problema

Vjerujte, čak i dijete od tri godine će rado samostalno razmišljati o rješenju problema. Možete to učiniti pitanjem tipa: “Šta sve možeš da uradiš da bi se problem riješio?”. Obratite pažnju da koristite riječi SVE i MOŽEŠ. Na ovaj način podstičete dijete da samostalno donosi zaključke i traga za rješenjima, odnosno, pripremate ga za samostalnost i snalažljivost u odraslom dobu, prenosi Maminovreme.org.

Svaki problem, najčešće ima nekoliko rješenja i mi u datom trenutku biramo ono rješenje koje nama najviše odgovara. Ukoliko procijenite da nijedno rješenje koje je dijete dalo nije adekvatno, ponudite i svoj prijedlog, najbolje u formi:”Čini mi se da bi moglo i ovako… (pa iznesete svoj prijedlog). Šta ti misliš o tome?”.

Pomozite djetetu da donese odluku

Zajedno sa djetetom diskutujte o predlozima rješenja problema. Koje su dobre strane (dobiti), a koje loše strane (moguće posljedice) svakog od predloga rješenja. Možete i da napišete “listu za i protiv”. Neka konačna odluka bude na djetetu (i po cijenu da je pogrešna, ali ne i opasna po život). Tako ga učite da preuzme odgovornost za svoje odluke.

Pohvalite dijete za urađeni “posao”!

I sami znate da je ponekad teško donijeti odluku, posebno ako su u pitanju problemi koje procjenjujemo kao važne! Pohvalite dijete što je uspjelo samo da donese odluku imajući u vidu i dobre i loše strane odabranog rješenja.

Pomozite mu da osmisli plan kako da realizuje rješenje

Može se desiti da, iako je dijete donijelo odluku o tome koje je najbolje rješenje, ipak problem još dugo ostane neriješen. Čest razlog jeste taj da dijete ne zna “odakle da počne”. Pomozite mu da jasno definiše prvi i posljednji korak u rješenju. Korake između ćete lako naknadno osmisliti. Preporuka je da bude do pet koraka (ali nikako više od deset i to za stariji uzrast).

Zagrlite dijete

Recite mu da ga volite i da uvijek može da računa na vašu pomoć ukoliko procijeni da neće moći samo – bolje je da traži pomoć, nego da “upada” u još veću nevolju!

Ove postupke možete praktikovati već sa djetetom na uzrastu od tri godine (kod neke djece može i ranije, ali sa mnogo pojednostavljenim rječnikom). Sa rastom i razvojem djeteta postupak i diskusije postaju kompleksnije i bogatije. Ponekad i izazovnije!

Zapamtite, zadatak roditelja je da pripremi dijete za samostalan život, za život u kom njih jednog dana neće biti.