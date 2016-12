Bilan: Zvezda sa Radonjićem igra sjajnu odbranu u Evroligi

Centar Cedevite Miro Bilan rekao je da Crvena zvezda igra sjajnu odbranu protiv velikih timova u Evroligi od dolaska Dejana Radonjića na kormilo Beograđana.

Branilac trofeja u regionalnom takmičenju biće sjutra na iskušenju u Zagrebu u susretu sa jednim od glavnih konkurenata u borbi za prevlast na košarkaškim prostorima bivše Jugoslavije.

“Zvezda generalno otkad je preuzeo trener Radonjić igra zaista sjajnu obranu. Pokazuje kako se to radi i u Evroligi velikim ekipama i to je za svaku pohvalu. Stvarno to sjajno izgleda, no i oni imaju nekih svojih lošijih strana. Mi ćemo da pokušamo da to što bolje iskoristimo. Imamo dosta problema i izostanaka. Otkad je ekipa sa ovakvim rosterom mislim da nismo zajedno odradili više od dva treninga. Tako da imamo još dosta rezerve i dosta stvari još treba da dođu na svoje mjesto kad se skupimo. Situacija je malo bolja i nadam se da ćemo do utakmice u nedjelju svi biti u kakvom-takvom stanju i da možemo da odigramo jednu pravu utakmicu. Kad dobiješ neke utakmice u završnici sigurno da ti to daje veliko samopouzdanje”, rekao je Bilan.

Cedevita i Crvena zvezda igraće sjutra od 19 sati.

Ekipa iz Zagreba ima 10 pobjeda i četiri poraza, dok su Beograđani neporaženi u ABA ligi ove sezone.