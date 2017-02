Šta je otkriveno o Elvisu, Eminemu, Tupaku…

Tjelohranitelj pop zvijezde – na prvi pogled djeluje kao glamurozan posao. Letite po svijetu, odsijedate u skupim hotelima i jedete u najelitnijim restoranima. Vodite klijente u noćne klubove i na medijske događaje, a ponekad se čak desi da se nađete na Instagram profilima poznatih. To bi bilo tako u savršenom svijetu, ali je realnost malo drugačija, piše blog Music never sleeps.

Radno vrijeme tokom kojeg morate da ugodite svakoj ludačkoj zamisli određene zvijezde nema ni početka ni kraja. Ipak, što se tiče luksuznog života, dio može biti tačan, ali dok se vaši klijenti opijaju, zabavljaju i večeraju vi morate biti spremni da satima mirno stojite i pazite na njih.

Zbog toga je normalno da tjelohranitelji i njihovi klijenti često razviju blizak odnos. Isto tako je normalno da se oni ne slažu uvijek sa svojim klijentima. Poznati imaju najjače advokate koji im sastvaljaju neraskidive ugovore o privatnosti, ali, nijesu svi ugovori tako čvrsti pa se često desi da tjelohranitelji otkriju tajne o našim omiljenim zvijezdama.

Prenosimo vam nekoliko šokantnih stvari koje su medijima otkrivali “bodigardovi”.

1.Mik Džeger i Dejvid Bouvi

Nedugo nakon smrti Bouvija 2016. godine njegov tjelohranitelj Stjuart Džordž, koji je sa njim radio 14 godina, otkrio je neke tajne iz života ovog legendarnog umjetnika.

Jedne noći u New York Plaza hotelu tokom 70-ih godina Džordž je čuvao ulazna vrata u Dejvidovu svlačionicu dok je on unutra sa Mikom Džegerom i jednom britanskom pjevačicom imao trojku potpaljenu morem kokaina. Džordž nije škrtario na detaljima pa je tako otkrio da je akciji htio da se pridruži i baletan Rudolf Nureyev, ali mu Džordž nije dao da uđe jer mu je Bouvi rekao da niko ne smije da prođe dok trio ne završi. Iako tjelohranitelj nije otkrio ime pjevačice, kasnije je Bouvijeva bivša prateća pevačica Ava Šeri sama priznala da je baš ona bila u rock ‘n’ roll sendviču.

2. Eminem i Kim

Eminem često voli da repuje ne baš lijepe stvari o svojoj bivšoj ženi Kim, ali sudeći po pisanju njegovog bivšeg tjelogranitelja Bajron Big-Naz Vilijamsa, u stvarnom životu Eminem se bojao svoje žene. Vilijams je izdao knjigu “Shady Bizzness” u kojoj je opisao svoja iskustva kada je radio za detroitskog repera.

On je otkrio da je vidio nekoliko nasilnih incidenata, uključujući jedan kada je Kim uzela lampu i razvalila je reperu o glavu nakon čega je ona pao na pod svog autobusa sa kojim je išao na turneju. On dodaje da je Eminem konstantno spavao sa obožavateljkama i da je zbog toga čitav tim tjelohranitelja morao da izmišlja priče kako Kim ne bi saznala istinu. Laži su funkcionisale sve do 2000. godine kada je izašla njegova knjiga. Kim je navodno nakon čitanja pokušala da izvrši samoubistvo. Vilijams je otkrio da je Eminem, pored žena, konzumirao i sve vrste legalnih i ilegalnih opijata.

3. Kanje i Kim

Čini se da su Kim Kardašijan i Kanje Vest tokom godina imali dosta poteškoća sa svojim tjelohraniteljima. Na Met gali u maju 2016. godine tjelohranitelj Steve Stanulis je imao konflikt sa Kanjeom. Bivši policajac Stanulis je bio zadužen da u Valdorf Astoriji odnese paket za Kim. Kanje je bio u sobi pored i čuo je da se tjelohranitelj zapričao sa njegovom ženom… I tek tako, dobio je otkaz.

Kada se priča o ovom incidentu pojavila u medijima Stanulis je dao nekoliko intervjua. On je otkrio da je Kanje “najegoističnija osoba koju je ikada upoznao”, da odbija sam da stisne dugme u liftu i da, dok “Kimye” večeraju, svojim tjelohraniteljima ne ponude čak ni čašu vode. On takođe tvrdi da je pljačku Kim koja se desila u Parizu organizovao neko blizak porodici. Kanje je na sve ove tvrdnje odgovorio prijetnjom da će ga tužiti za 30 miliona dolara i nakon toga svi Stanulisovi profili na društvenim mrežama su postali privatni i više niko od aktera priče ne komentariše ovu temu.

4. Elton Džon

Džefri Veninger je, kao i većina tjelohranitelja, bivši policajac. On je bio kapetan Los Anđeleske policije i za Eltona Džona je radio kada je imao slobodno vrijeme sa posla sve do septembra 2014. godine kada je dao otkaz. U martu 2016. godine tužio je ovu muzičku legendu zbog seksualnog uznemiravanja.

Veninger navodi da mu je Džon “bacao” seksualne komentare poput “Vadi svog đoku.” i “Pozdravi ujka Eltona.” On tvrdi i da ga je pjevač često pipkao, zavrtao mu bradavice i bockao ga u dupe. Tužba je u novembru 2016. godine odbačena na zahtjev tjelohranitelja. Elton je sve vrijeme čvrsto poricao sve ove navode, a Veningeru je isplatio šestocifrenu nagodbu.

5. Majkl Džekson

Met Fajds tvrdi da su on i Majkl imali blizak odnos, bliži od uobičajenog odnosa tjelohranitelja i pop zvijezde.

Toliko blizak odnos da ga je Majkl navodno zamolio da mu donira spermu kada je pokušavao da dobije dijete. Fajds tvrdi da je Blanket vjerovatno njegov sin. Jedno od iznenađujućih otkrića ovog tjelogranitelja je i to da je Majkl kratko bio u vezi sa Vitni Hjuston prije nego što je onas upoznala Bobi Brauna. Kaže da je njihova afera trajala samo dvije nedjelje, ali da kralj popa nikada nije prebolio legendarnu pjevačicu.

6. Elvis Prisli

Ponekad se dešava da tjelohranitelji štite klijenta od samog sebe. Rok legenda je obožavala ljekove, a to je počelo još od kada je bio u vojsci tokom 50-ih godina prošlog vijeka. Do 70-ih na većinu svojih nastupa se pojavljivao drogiran. Pred njegovu smrt tjelohranitelji su pokušali da kontrolišu njegovo samodestruktivno ponašanje, ali Elvis njihove savjete nije slušao. Ispostavilo se da bi on više volio da mu se oni pridruže.

Bivši tjelohranitelj Dave Hebler tvrdi da mu je Elvis jednom prilikom dao da popije čak 16 tableta. On je te teblete pokazao doktoru na šta mu je ovaj rekao da bi to bila smrtonosna doza. Elvis je otpustio sve svoje tjelohranitelje nedugo prije svoje smrti od predoziranja. Čuo je da oni rade na knjizi u kojoj planiraju da otkriju njegove tajne i unajmio je privatnog detektiva kako bi pokušao da im plati da je ne objave. To nije upalilo i knjiga “Elvis: What Happened?” ugledala je svjetlost dana 1977. godine i u njoj su otkrivene mnoge tajne uključujući i činjenicu da je Elvis mislio da svojim umom može da pomjera oblake, kao i to da je imao naviku da puca pištoljem u televizor i ostale kućne aparate koji su ga nervirali.

7. Tupak

Sudeći po riječima Franka Aleksandera, bivšeg tjelohranitelja Tupaa šakura, poznati reper je provodio vrijeme imajuće seks skoro isto koliko praveći muziku po kojoj ga i danas pamtimo. Aleksander je o svojim iskustvima dok je radio sa Tupakom 2011. godine pisao u knjizi “Got Your Back: Protecting Tupac in the World of Gangsta Rap”. Tupakov poznati spot “How Do U Want It” producirao je Playboy i za potrebe snimanja doveli su nekoliko porno zvijezda, uključujući Ninu Hartli. Ipak, ono što možemo vidjeti u kontroverznom i šokantnom spotu je ništa naspram onoga što se dešavalo iza scene.

Naime, tipičan dan legendarnog repera je izgledao ovako: snimanje jedne ili dvije scene, pauza za seks sa plesačicom, obrok i onda ponovo ispočetka. On je imao toliko seksa da se jednom prilikom čak i onesvijestio od umora. Bivša porno princeza Nina Hartli potvrdila je sve ove priče i dodala da je post-produkcijska žurka nakon snimanja bila četvorka sa Tupakom.