Kako pravilno skladištiti automobilske gume?

Pravilno skladištenje automobilskih guma potrebno je za očuvanje njihovog kvaliteta, jer se u suprotnom narušava stabilnost vozila, a samim tim i sigurnost vožnje.

Način na koji skladištite automobilske gume najviše zavisi o tome da li skladištite samo gume ili se gume nalaze na feluga, koji su najčešće u slučaju zimskih guma čelični, a u slučaju ljetnih aluminijski.

Ako koristite neki od takozvanih hotela za gume, odnosno ostavljate ih na čuvanju u velikim vulkanizerskim lancima, tada ovaj članak nije namijenjen Vama, jer renomirani vulkanizeri vode računa o ispravnom skladištenju. U slučaju da gume čuvate u nekom od svojih prostora, nužno je da taj prostor bude suv i taman.

Same gume najbolje je postaviti okomito na podlogu, jednu do druge te ih jednom mjesečno okrenuti za četvrtinu kruga, ali to nije ni nužno, jer se zbog male mase neće deformisati. Ako se gume nalaze na felugama tada ih je najbolje postaviti vodoravno, jednu na drugu te im jednom mjesečno mijenjati mjesta na način da donju stavite na vrh i tako redom.

Prije skladištenja guma obilježite na kojoj je poziciji bila ugrađena svaka od njih kako bi ih sljedeće sezone mogli zarotirati.

Operite gume i ferluge te izvadite sve kamenčiće i strana tijela iz profila gazne površine gume.