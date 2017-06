Njemci tvrde: Auto-giganti trikovima vuku za nos

Još uvjek institucije pri razotkrivanju skandala “sarađuju” sa automobilskom branšom koja ih trikovima vuče za nos, piše njemačka štampa.

Ovakav zaključak njemačke štampe dolazi nakon otkrivanja manipulacija sa mjerenjem izduvnih gasova na Audijevim modelima.

Način prevare je dobro poznat – softver u automobilu prema ponašanju vozača prepoznaje da li je auto na obaveznom testiranju ili je u običnoj, svakodnevnoj vožnji. Ako je na testiranju, filtriranje izduvnih gasova radi kako treba pa su dobijene vrijednosti u skladu sa propisima.

Ako je na ulici, sistem za prečišćavanje se zbog uštede isključi pa količina štetnih azotnih oksida probija sve granice. Zbog takve prevare od septembra 2015. leti perje u jednom od najvećih svjetskih proizvođača Folksvagenu koji je morao da preradi 11 miliona vozila širom svijeta, plaća drakonske kazne u SAD, što je koncernu napravilo štetu od oko 100 milijardi dolara.

Već je tada među grešnim automobilima bilo preko dva miliona audija, čuvene marke koja takođe pripada gigantu iz Volfsburga. U četvrtak je međutim njemački ministar saobraćaja Aleksander Dobrint objavio da je Audi na opisani način manipulisao i vozilima više klase – za sada se zna o 24.000 automobila iz serija A8 i A7 proizvedenih između 2009. i 2013. godine. Navodno je Audi sam prijavio sporni softver. Dobrint je pozvao matični koncern Folksvagen da do 12. juna predoči rješenje. Vjeruje se da je dovoljno da se automobil dotjera u ovlašćeni servis gdje se za pola sata instalira ispravni softver, prenosi Špigel onlajn.

Ono što čudi njemačke medije nije razmjera skandala – šta je 24.000 automobila u poređenju sa 11 miliona? – nego magareća istrajnost velikih koncerna u laganju kupaca i javnosti te protivzakonitom trovanju ljudi i životne sredine. Drugim riječima, uprkos velikom skandalu od prije godinu i po dana, nikome u Audiju do sada na pamet nije palo da prizna manipulacije i na vozilima A8 i A7, iako su morali računati sa tim da će i ova prevara, sada kada su svi bacili oko na temu, kad-tad biti otkrivena.

„Skandal ovim otkrićem poprima novu dimenziju“, piše Zidojče cajtung. „Postaje jasno da Folksvagen nije u stanju da povrati povjerenje javnosti. Sve se jasnije pomalja činjenica da zataškavanje ide do krajnjih granica, da stvari isplivaju na svjetlost dana tek kada se to nikako više ne može spriječiti. Time zemlja klizi dublje u najveći skandal koji je posljednjih godina – ako ne i decenija – pogodio životnu sredinu, potrošače i industriju. I odavno to nema veze samo sa proizvođačima automobila. Skandal je dostigao politiku.“

Ugledni minhenski list dalje piše da političari takođe nastoje da čitave razmjere afere drže pod tepihom. Autoindustrija demonstrira da je u Evropi moguće varati u velikom stilu.

„Automobili skoro dva tuceta velikih proizvođača ne pridržavaju se graničnih vrijednosti izduvnih gasova u saobraćaju, vrijednosti osmišljenih za zaštitu ljudi i životne sredine. Pa ipak, i dalje milioni takvih vozila taljigaju evropskim drumovima. Mušterije nemaju pojma o tome da automobili koje voze prebacuju granične vrijednosti i do 1.000 odsto. I još uvjek institucije pri razotkrivanju skandala sarađuju sa ovom branšom koja ih trikovima vuče za nos.“

Donaukurir iz Ingolštata – grada u kojem je centrala Audija – pita se kakve su posljedice.

„Već sada je jasno da najnovija otkrića navode vodu na vodenicu ne samo državnog tužilaštva koje vodi istragu zbog prevare, već i čitave kohorte advokata koji pripremaju tužbe za odštetu. Takođe je jasno da dizel-afera pored Audija i Folksvagena na loš glas izvodi i druge proizvođače. Ono što su smislili genijalci u Ingolštatu i Volsfsburgu – ali ne samo tamo – potencijalno ugrožava kompanije i nebrojena radna mjesta.“

U komentaru bečkog dnevnika Standard se ironično primjećuje da donosioci krupnih političkih odluka „fino i lagano uvode strožiji režim izduvnih gasova“.

„Zaista je jadno što u Evropi, za razliku od SAD, za pogođene i prevarene vozače i dalje nema odšteta vrijednih pomena, a vjerovatno ih nikada neće ni biti“