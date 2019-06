Opel Korsa na struju će koštati blizu 30.000 eura

Kao što je njemački proizvođač i obećao, najniža cijena modela Corsa-e ne prelazi 30.000 eura. Na domaćem tržištu najjeftinija Corsa na struju košta 29.900 eura, sa uračunatim PDV-om.

Ova cijena je obračunata bez subvencija za električne automobile, pa će u realnosti automobil biti i jeftiniji. Poređenja radi, električni Renault Zoe koji pripada istoj klasi vozila i koji se već nekoliko godina prodaje na evropskom tržištu, ima sličnu cijenu u Njemačkoj.

Bazična verzija opremljena je, između ostalog, automatskom “klimom”, sa opcijom aktiviranja daljinskim putem, električnom parkirnom kočnicom, beskontaktnim otključavanjem i startovanjem vozila, kao i multimedijalnim sistemom sa 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir, sa Apple CarPlay i Android Auto funkcijama za povezivanje sa smartfon uređajima.

U standardnu opremu spadaju i sistemi asistencije vozaču, kao što je upozorenje na moguć čeoni sudar sa funkcijom automatskog kočenja u slučaju da ljudska reakcija izostane, a tu je funkcija detekcije pješaka na putu i pomoć za održavanje automobila u okvirima vozne trake kojom se kreće.

Kupcima je na raspolaganju i bolje opremljena Corsa-e Edition, koja košta od 30.650 eura, kao i najskuplji First Edition model, koji se prodaje za 32.900 eura.

Opel Corsa-e First Edition pored ostalog ima i standardne LED farove, 17-inčne alu felne, dvobojnu karoseriju i digitalnu instrument tablu.

Podsjećamo, nova generacija modela Corsa debitovala je krajem marta upravo sa električnom verzijom koja ima motor od 136 ks (100 kW) i 260 Nm. Opel je saopštio da prema novom, WLTP mjernom standardu Corsa-e ima autonomiju u vožnji od oko 330 kilometara.

Električna energija skladišti se u baterijama kapaciteta 50 kWh, a na raspolaganju su tri režima vožnje: Normal, Eco i Sport.

Kada je riječ o performansama, Corsa-e od 0 do 50 km/h ubrzava za samo 2,8 s, dok joj do stotke treba 8,1 s. Uz pomoć brzog punjača baterije se mogu dopuniti do 80 odsto maksimalnog kapaciteta za 30 minuta.

Iako su cijene električne Corse već poznate, ovaj automobil će do prvih vlasnika stići tek u proljeće 2020. godine.