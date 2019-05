Ovom mašinom se BMW suprotstavlja Golfu R  

Novi BMW M135i koji će biti konkurent Volkswagenu Golfu R biće predstavljen na sajmu automobila u Frankfurtu u septembru.

Pod haubom novog BMW M135i nalazi se novi četvorocilindarski 2,0-litarski turbobenzinac sa 302 KS i 450 Nm.

To je 33 KS i 50 Nm manje nego ono s čim raspolaže odlazeći M140i model, ali BMW obećava bolje ubrzanje zahvaljujući osvježenom osmobrzinskom automatiku i novom pogonu na sva četiri točka.

