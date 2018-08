Najpopularniji britanski sajt za prodaju polovnih vozila “AutoTrader” napravio je listu pet najpopularnijih porodičnih automobila u Evropi.

Izbor porodičnog automobila nikad nije bio raznovrsniji nego danas, jer vozila dolaze u svim oblicima i veličinama.

Tako izgleda i “AutoTrader” lista – od gradskih krosovera do SUV-ova sa sedam sjedišta, a jasan fokus je na dugotrajnosti, praktičnosti, pouzdanosti, troškovima održavanja, ali i raznovsnom budžetu kupaca.

Na petoj poziciji je Renault Captur, potkompaktni SUV koji je baziran na gradskom mališanu Clio, sa neznatno većom karoserijom, povišenim odstojanjem od zemlje i većim unutrašnjim prostorom, a opisan je kao automobil “bucmastog terenskog izgleda sa manevrisanjem superminija”.

Sledeći na listi je drugi Francuz Peugeot 3008. Automobil koji će svakako privući pažnju prolaznika, a uz to je komforan i praktičan. Međutim, najbolja njegova strana što je iz MVP prerastao u “fanki” SUV.

Ako vam je potreban mnogo veći prostor u unutrašnjosti uz razumnu cijenu i troškove održavanja, onda je vaš izbor Škoda Superb. Ako ništa, ovo je prije svega najpametniji izbor.

Škoda ima i drugog aduta, a to je SUV perjanica Kodiaq sa mestima za do sedmoro putnika. Dobro opremljena, tiha, opuštena na putu, a uz to u svojoj klasi pritično pristupačnija u odnosu na konkurenciju.

Međutim, “pobjednik” ovog izbora je automobil koji vam vjerovatno nikad ne bi pao na pamet. Da vam ne bismo pokvarili iznenađenje, pogledajte video: