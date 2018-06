Sa šefom Tesle nikad nije dosadno, obećao automobil sa raketama

Bacači plamena kao roba za široku potrošnju i rakete na automobilima? Ovo drugo obećao je šef Tesle, Ilon Mask, tokom vikenda na Twitter-u, nakon što je počeo da isporučuje prvo.

<<<Kako je Mask šalu pretvorio u 10 miliona dolara?<<<

Maskova kompanija “Boring” isporučila je tokom proteklog vikenda prvih hiljadu ličnih bacača plamena. Kao da to nije samo po sebi dovoljno bizarno, Mask je najavio da će iduću generaciju automobila Tesla Roadster biti moguće nadograditi sa deset potisnih raketa, koje će napraviti kompanija SpaceX.

Inače, Maska je histerija oko bacača plamena dobro zabavila, pa je na Twitter-u komentarisao da će ovo biti odlično oružje u slučaju apokaliptičnog zombi scenarija.

Small detail, but each one will come with a serial number from 1 to 20,000 pic.twitter.com/ZBYEYO6zqu

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018