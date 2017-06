Saobraćajka na “Grand Tour-u”: Hemond povrijeđen, auto ruinirano

Bivša zvijezda Top Gear-a i sadašnji voditelj emisije o automobilima The Grand Tour Ričard Hemond helikopterom je prevezen u bolnicu nakon teške saobraćajne nesreće u planinama Švajcarske kada se zapalio superautomobil marke Rimac.

Kako su objavili na Facebooku The Grand Tour-a, Hemond nije teže povrijeđen, ali je auto skroz ruinirano.

“Ričard je bio pri svijesti i sam se popeo do ceste prije nego se auto zapalio”, napisali su oni.

Njegov kolega Džeremi Klarkson je rekao da je to “najužasnija nesreća koju je video, ali da Hemond djeluje da je dobro”.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) June 10, 2017