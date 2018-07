Startovao još jedan ljetnji džip reli

Turističko-sportska manifestacija Džip reli “Montenegro trophy“, 19. po redu krenuo je danas.

Ispred zgrade SO u Nikšiću, okupili su se zaljubljenici u netaknutu prirodu, kako bi do nedjelje veče “prokrstarili“ predjelima kroz koje do sada nijesu prolazili.

Uobičajeno, najviše džipadžija je iz Crne Gore, oko 30 posada, ali tu su i avanturisti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Rusije, Izraela…

Potpredsjednica opštine Nikšić, Sonja Nikčević, zahvalila je organizatorima na istrajnosti, da ovu, kako je rekla, po mnogo čemu jedinstvenu manifestaciju, realizuju po 19. put.

“Brojne staze kojim ste prethodnih godina prošli iznova su otkrivale i potvrđivale ljepote Crne Gore. Ipak, svaki sljedeći džip reli otkrije još jedan novi kutak ljepote i omogući potpuni doživljaj Crne Gore kao jedne turističke adrese. Očekujem da će i ovo iskustvo koje tek čeka na učesnike 19. džip relija ostati nezaboravno po utiscima o ljepotama zelenih pejzaža, ali nedasve po gostoprimstvu domaćina i lijepom druženju. Biće, nadam se, i ovaj susret brojnim učesnicima kako iz Crne Gore, tako i sa prostora bivše Jugoslavije, a naravno i gostima iz Izraela, Rusije i drugih država, prilika da se dogovore i budući poslovni poduhvati“, vjeruje Nikčević.

Džip reli je, kako je rekla, otvorio mnoge dotad zapuštene staze i inspirisao mnoge zaljubljenike da krenu u otkrivanje novog i neotkrivenog.

“Misija otkrivanje ljepota Crne Gore, razvoj turističkih i poljoprivrednih potencijala kao i isticanja nadasve prepoznatljivog gostoprimstva je postigla svoj cilj. Nadam se da će sljedeće 20. jubilarne godine biti brojnije posade Džip reli “Montenegro Trophy”-ja, koje će krstariti nekim novim, dosad nedovoljno otkrivenim stazama. Uz želju da i sama budem u nekoj od posada naredne godine, još jednom svim učesnicima želim srećan put, a gostima prijatan boravak u Crnoj GorI“, kazala je Nikčević nakon čega je proglasila otvorenim još jedan ljetnji džip reli.

A uzbudljiva ruta čeka učesnike i ove godine.

“Prvog dana, u petak, voziće se od Nikšića, preko Zagrada, ispod Lukavice, Kutskim brdom, preko Štitova, Rakočice, Maganika, predjelom Prekornice i Ponikvica, ka Gornjim Rovcima, a ručak je planiran u selu Trmanje. Prenoćište je planirano u Mojkovcu, a drugog dana karavan će se zaputiti prema Bjelasici, gdje još ima snijega po putevima. Ta dva dana biće orgaizovano takmičenje u orjentacionoj vožnji, što znači da će se voziti po tzv. knjizi puta na unaprijed zadato vrijeme. Drugo prenoćište planirano je u luksuznom hotelu Berane, gdje će, kao i prethodne noći, biti organizovana zabava do sitnih sati, a treći dan je, uobičajeno, rezervisan za ispit spretnosti, gdje će svi vozači dobiti priliku da na poligonu dokažu svoje vozačke sposobnosti i moć mašine kojom upravljaju“, istakli su organizatori ranije plan.

Manifestacija će biti završena proglašenjem pobjednika i svečnim ručkom u nedjelju 8. jula u hotelu Berane.Kao i svake godine u karavanu je automehaničarska služba, policijska pratnja i ljekarska ekipa.

“Minulih gotovo dvije decenije organizovali smo više od 30 krstarenja crnogorskim putevima i bespućima, prvog vikenda u julu, u septembru kada se obilježava Dan oslobođenja Nikšića i zimi. Nema evropske zemlje iz koje, zbog ove manifestacije, Crnu Goru nijesu posjetili avantiristi i vrlo se rado vraćaju njenim najljepšim, a nedovoljno poznatim predjelima, a mi smo do sada obilježili više hiljada kilometara makadamskih puteva“, dodali su organizatori.