Američka ambasada donirala tri monitora Kliničkom centru

Američka ambasada donirala je tri monitora Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici.

Thanks to @US_EUCOM, we are continuing our longstanding support to 🇲🇪 health system, this time with 3 monitors for @Klinicki_CntCG, which will allow doctors to monitor the vital signs of critical patients connected to ventilators. #USpartnerMNE #AllTogether #CoronaInfoCG pic.twitter.com/AEaHSn1Lz9

— Ambassador Judy Rising Reinke (@USAmbMNE) April 6, 2020