Amfilohije: Dedeića plaćaju da otima crkvenu imovinu

Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije nezadovoljan zbog Prijedloga zakona o slobodi vjerosipovijesti nastavlja da optužuje crnogorsku vlast i mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihaila.

“Raspop Miraš Dedeić, koji hoće da otima crkvenu imovinu, stvorio je svoju sektu koja je gora od svih”, rekao je Amfilohije u Donjoj Morači, prenosi Dan.

On bez dokaza optužuje aktuelnu vlast Crna Gore da plaća Dedeića u naumu da otme, kakao kaže, svetinje SPC-a.

“Šta je Crkva Božija? Vidite koliko nas ovdje danas ima, sa svih strana svijeta. Danas su sa nama i naša braća iz Rusije, oduvijek smo zajedno bili i ostaćemo do strašnoga suda zajedno, ako Bog da. I odakle sve nema danas ovdje sabranih to i jeste tajna Crkve Božije, tajna Crkve Hristove i svi zemaljski narodi su prizvani da budu jedan Božiji narod, a hramovi tome svjedoče. Daj Bože, da to shvate i ovi naši Montenegrini, koji sada hoće da stvaraju neku montenegrinsku bezbožnu crkvu. Vidi se koliko su nerazumni”, izjavio je mitropolit.

Istakao je da su ono što su naučili od Svetog Petra i Petra Lovćenskog tajnovica i Svetog Vasilija, sve to zaboravili.

“Oni bi htjeli da se odreknu Crkve, da se odreknu svetinja. Da svetinje, koje je ta Crkva podizala kroz vjekove, oni bezbožni prisvajaju”, poručio je Amfilohije.

Dodao je da se nada da će jednog dana Montenegrini ponovo to naučiti.

“A raspop, siromah, koji hoće da otima crkvenu imovinu, stvorio je svoju sektu”, kazao je mitropolit Amfilohije, dodajući da je on svojevrmeno služio s Mirašem Dedeićem na Durmitoru u Žabljaku i da će neki mediji objaviti tu fotografiju, “ali da je Dedeić izgubio i pamet i savjest”.

“Ja se molim Bogu da mu vrati pamet i savjest, on stvara svoju sektu koja je gora od svih sekti. On je nekršten, izgubio je krst pod prokletstvom i navodi prokletstvo i na sebe, a za to ima pravo. Ako hoće neka navodi prokletstvo na sebe, ali što navodi prokletstvo na narod i na Crnu Goru, e to je nesreća”, kazao je Amfilohije.

Upozorio je da je Dedeićeva crkva policijska i da oni koji ga podržavaju u naumu da otme svetinje, ti ga i plaćaju.

“Poznato je da je on još od 60-ih godina služio policiji i sve što je uradio, radio je po nalogu policije, kako on tako i nesrećni Avramović. To je ona obezbožena policija koja je rušila crkvu na Lovćenu, policija koja je ovdje ubijala Boga u narodu čitavih pedeset godina. Misle da to mogu da nastave… To neće moći!”, zaključio je on.