Amfilohije u Gračanici: Odreći se Kosova može onaj koji se vraća sultanu Muratu

Mitripolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović rekao je u Gračanici da oni koji ne znaju šta je Kosovo pričaju priče da hoće da podijele Kosovo, piše Kossev.

U Gračanici je zajedno sa vladikom raško-prizrenskim Teodosijem i sveštenstvom služio liturgiju na Vidovdan, a pred parastos na Gazimestanu. Liturgiji su prisustvovali, uz veliki broj vjernika, američki komandant u Bondstilu, Nik Dučić, gradonačelnik opštine, Srđan Popović, ali i episkop slavonski, Jovan Ćulibrk, episkop budimljansko-nikšićki Joanikije Mićović.

“Šta znači podijeliti Kosovo? To znači podeliti ćivot Svetoga Kralja Dečanskog, rasparčati Kralja dečanskoga i njegove svete mošti. To znači takođe dijeliti mošti svetih arhiepiskopa pećkih i svetinje koje sijaju ovde kroz vjekove i sijaće do kraja svijeta i vijeka. Ima i onih koji bi htjeli da stave Kosovo, kosovsku grobnicu, kosovski zavet na referendum. Staviti na referendum glavu Lazarevu može samo neko ko nema razuma, nema pameti, nema znanja, ni mudrosti, jer Kosovo je glava Lazareva, a njegovo tijelo je u Ravanici – ovaj drugi dio Srbije to je tijelo Lazarevo. Odreći se glave Lazareve, to znači ostati bezglav, odreći se samog sebe i svog bića, svog zvanja istorijskog, građenja svoje budućnosti na tom krajeugaonom kamenu, na živonosnom grobu Hristovom, na kom je sagrađena i gradi se sva istorija”, rekao je Radović.

On je dodao i da je tiranija bila kroz vjekove na ovim prostorima, ali i da niko nikada od naroda ni kad je ostajao, ni kad je bježao sa ovih prostora nije dijelio Kosmet.

“Odreći se toga (Kosova) ili stavljati na referendum ili dijeliti, može samo onaj koji se vraća sultanu Muratu i koji pokušava da gradi na Muratu, na njegovom nasilju da gradi i budućnost svoju i drugih koji žive na ovim prostorima po Božjem znamenju. Tiranija je bila kroz vjekove na ovim prostorima, ali niko nikada od naroda ni kad je ostajao, ni kad je bježao sa ovih prostora, nije dijelio KiM, nije stavljao na referendum KiM, nije stavljao na referendum biće svoje, sudbinu svoju, zvanje pred Bogom, ljudima i istorijom”, jasan je on.

Amfilohije je poručio da to nikada nije bilo i neće biti dok je razuma i dok je pameti, sve dokle je ćivot svetoga Kralja dečanskog ovdje a biće dok je svijeta i vijeka.

“Sve dokle su ćivoti svetih patrijaraha – arhiepiskopa sprskih u Pećkoj Patrijaršiji, dok je Pećke Patrijaršije i dok je Dečana, i dok je Gračanice Milutinove i Bogorodice Ljeviške i drugih svetinja i dok je tog sjemena ovde i onih koji su vjerni tom semenu i koji grade i svoju ličnu i narodnu budućnost i budućnost drugih naroda oko sebe, na tom svetom sjemenu, na tom kamenu jedinom istinskom kamenu na kojem je Bog postavio da se gradi ljudska istorija, dokle bude toga – biće i vas. Vas koji ste verni Lazarevom zavjetu, vidovdanskom zavjetu, koji znate da krst nositi nama je suđeno, ali da vaskrsenja ne biva bez smrti. Kamen koji bacaju zidari ovog sveta, on uvek ostaje i biće krajeugaoni kamen ljudske istorije, ljudske zajednice, svih zemaljskih naroda, a posebno i ovog našeg naroda, grešnog naroda, ali sa tom vrlinom da ostaje veran upravo tom svom kosovskom zavjetu i opredjeljenju, što znači i jerusaliskom opredeljenju, novom zavjetu Hrista Boga našega, njemu koji je žrtvovao sebe za život svijeta, divnome u svetim mučenicima svojim, divnome u proroku Amosu, predivnome u velikomučeniku Lazaru kosovskom i svim mučenicima koji su kroz vjekove nosili taj časni krst na ovim svetim prostorima, do najnovijih stradalnika i mučenika, njemu neka je slava i hvala”, istakao je Radović.