Amfilohije: Umjesto Klintonu i Bleru, sudi se Branki Milić

Sud u Crnoj Gori bi, ako je istiniti i prvi, trebalo da sudi onima koji su bombardovali Jugoslaviju 1999. godine, a ne šačici ljudi koji su optuženi za pokušaj terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora, poručio je mitropolit crnogorsko-primorski Amilohije.

On je danas u manastiru Duga moračka kazao da je jadna Crna Gora ako se boji od šačice ljudi, od kojih su pola bolesni, prenosi Svetigora Press.

“Evo, vidite, sa nama je ovdje naša sestra Branka Milić. Jedanaest mjeseci je bila u tamnici, u samici bez svijetla, zato što je ‘pripremala državni udar’ da sruši Crnu Goru. Napadaju mene i našu Crkvu zašto smo je primili, jer, zaboga, time podržavamo one koji su pripremali državni udar”, kazao je on.

On je kazao da je sud za poštovanje, ali samo onaj o kome govori Sveti Petar Cetinjski da je u imenu Božjem sud i pravda.

“To je jedini pravi i istinski sud. I kad bi ovaj sud ovdašnji moje Crne Gore bio istiniti i pravi sud, ne bi sudio grupici sirotih ljudi koji su tu dolazili u Crnu Goru nego bi sudio – znate kome bi sudio? – onima koji su bombardovali ovu našu zemlju”, kazao je Mitropolit Amfilohije.

On je kazao da su oni oteli Kosovo i Metohiju, “žilu kucavicu ove države i ovoga naroda, pobili nejač bombama i zatrovali ovaj prostor osiromašenim uranijumom”.

“Primorali su i crnogorske vlastodršce da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. I namjesto da gospoda crnogorski vladari podnesu tužbu protiv Klintona, Blera, Solane i svih onih koji su na nacifašistički način bombardovali našu zemlju i naš narod, namjesto, dakle, da sud Crne Gore sudi tim zločincima, on danas sudi Branki Milić. Sudi joj zato što ona ima svoje opredjeljenje, što pripada ravnogorskom pokretu. Ako je to jedan od razloga što joj sude, onda se time nastavlja bratoubilački rat u Crnoj Gori”, poručio je Mitropolit Amfilohije.

On je rekao da bi bolje bilo da umjesto što sudi Branki Milić, ovdašnji sud sudi onima kojima će Bog sigurno suditi.

“A ne da izmišljaju nekakav državni udar”, naglasio je Mitropolit Amfilohije.

Kazao da ga je 16. oktobra prošle godine Milivoje Katnić preko tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova zamolio pozove narod da sačeka da se mirno završe izbori, da se mirno sačekaju njihovi rezultati.

“Po njegovom zahtjevu to sam i učinio. Pozvao sam sve na mir, na poredak, da se mirno prihvati rezultat. I zahvalio je on poslije toga. Danas oni sude ovoj grupi ljudi, optužujući sad i mene da podržavam one koji su pripremali državni udar. Jadna je to Crna Gora, ako se ona boji od šačice ljudi, od kojih su pola bolesni”, rekao je Mitropolit crnogorsko-primorski.

Mitropolit Amfilohije je rekao da on odgovara i račune polaže samo Bogu i Svetom Petru Cetinjskom, i nikome drugome.

“NATO pakt je uništavao njihov narod i njihovu zemlju. I sada nas ubjeđuju kako je NATO taj koji obezbjeđuje sigurnost Crne Gore, Balkana i svijeta, a Branka Milić ta koja ugrožava bezbjednost Crne Gore. Nadamo se, doći će vrijeme kada će pravi i istinski sud suditi nosiocima tih zločina i onima koji nastavljaju sa tim zločinima”, poručio je on.