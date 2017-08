AMSCG: Pojačana frekvencija vozila

Na svim važnijim putevima u Crnoj Gori danas se očekuje pojačana frekvencija vozila, kazali su iz Auto moto saveza, navodeći da je neophodno vožnju prilagoditi vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Zbog bušenja i miniranja u sklopu rekonstrukcije regionalnog puta R-10 Crkvice – Vrulja saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila od osam do 15 sati.

Saobraćaj teretnih vozila čija je dozvoljena masa veća od 7,5 tona je, od 17 do 22 sata, zabranjen na djelovima puteva: M-2 Bioče – Kolašin – Mojkovac, M-2 Podgorica – Sotonići – Petrovac, M-2 i M-2.4 granični prelaz Debeli brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – granični prelaz Sukobin i M-2.3 Podgorica – Cetinje – Budva.

Zabrana se ne odnosi na vozila sa prvenstvom prolaza, vozila za održavanje puteva i ptt instalacija, kao i vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona i asfaltne mase i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu.

Naredba se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta M-2 od graničnog prelaza Debeli brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

Zbog minerskih radova na južnom portalu tunela Vežesnik auto puta Bar – Boljare na prvoj sekciji Smokovac – Uvač – Mateševo saobrćaj će biti obustavljen ne duže od 15 minuta u terminu od jedan do pet, od deset do 12 i od 14 do 16 sati.

Na dionici auto puta Bar – Boljare na regionalnom putu R-19 dionica Bioče – Klopot, saobraćaj će zbog miniranja biti obustavljen za sva vozila u trajanju ne dužem od 30 minuta u terminu od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Na regionalnom putu, dionica Cetinje – Njeguši, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni i biće obustavljen za sve vrste vozila od osam do deset i od 14 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-2, dionica Rožaje – Špiljani se, zbog sanacija klizišta Besnik i kosine na lokalitetu Zeleni, saobraća jednom trakom naizmjenično.

Na regionalnom putu R-12 Petrovići – Vraćenovići, režim saobraćaja će zbog radova biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na regionalnom putu R-23 Resna – Grahovo, zbog proširenja krivina, saobraćaj će biti obustavljen ne duže od 15 minuta, u periodu od osam do 17 sati.