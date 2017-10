Barski vandali lome grane maslinama, pa plodove prodaju nakupcima

Barski maslinari su nemoćni da zaštite svoje masline jer su maslinjaci svuda oko Starog Bara na udaru vandala koji nemilice lome najrodnije grane sa stabala, prepune plodova, piše portal Jedro.me.

Uzaludno je čak angažovanje i nekoliko čuvara, lopovi i dalje haraju kroz maslinjake ,lome grane i plodove nose nakupcima.

Bez obzira na trud Udruženja maslinara koje je angažovalo preko Zavoda za zapošljevanje nekoliko čuvara i alarmiranja policije, vandali u noćnim satima uništavaju masline i kradu ovogodišnji rod.

Predsjednik ovog Udruženja Ćazim Alković navodi da ta pojava koja traje duži period, ove godine je posebno izražena.

“Iako smo ove godine angažovali čuvare, nijesmo uspjeli da spriječimo ovu pojavu od koje svakodnevno neko od maslinara ima štetu. Lopovi dolaze noću u grupama, beru najbolje i najrodnije grane, sklanjaju ih u gepeke auta i potom na bezbjednom mjestu skidaju zrno sa njih. “Plijen” zatim prodaju nakupcima i ugostiteljima, koji kupuju ukradene plodove za euro po kilogramu, potom ih usole i za koji mjesec prodaju po pijacama širom Crne Gore za pet do šest eura. Na još veću žalost, većina tih lopova maslina ne radi to da bi zaradio za svoju porodicu, već da bi kupio drogu, bolji telefon, auto ili slično”, objašnjava Alković.

Kako kaže, pretežno se radi o omladini iz Starog Bara, Baraka, Čeluge i Popovića, ali ima čak i starijih, odnosno svih starosnih doba da čak i porodice kreću u ovu “avanturu“.

Alković objašnjava da policija interveniše na sve njihove prijave, ali da je u većini slučajeva nemoćna da bilo šta uradi s obzirom da ih krivično ne mogu goniti jer se štete procjenjuju ispod 150 eura.

“Mi smo u saznanju ko to radi, jer mještani Starog Bara, Gretve i Brbota vide počinioce kako donose polomljene grane svojim kućama i kako nose džakovima masline na prodaju. Policiji smo više puta ovo prijavljivali, ali nam inspektori kažu da nemaju pravnih metoda da to suzbiju, da to ide ličnom tužbom i da oni ne mogu kontrolisati kuće nakupaca,. Nažalost, to je stvarnost da smo nezaštićeni i u situaciji da ne možemo odbraniti svoju imovinu”, u nevjerici priča Alković dodajući da bi ovu pojavu mogla ublažiti i inspekcija koja bi kontrolisala porijeklo robe na pijacama i drugim prodajnim mjestima kao i u uljarama gdje lopovi donose robu za preradu.

Sa Alkovićem se slaže i Dino Mujić sekretar Udruženja maslinara i jedan od vlasnika maslinjaka. On navodi da su posebno na udaru maslinjaci pored puta navodeći kao primjer maslinjak Ivice Šapina i maslinjak u posjedu Vakufa.

“Do sada je u preko desetak maslinjaka nanijeta veća šteta,jer su sve grane na malinama polomljene i tako ostala gotovo samo stabla. Ostali su samo netaknuti maslinjaci gdje vlasnici danonoćno stražare.Međutim ,ove godine lopovi su i veoma agresivni, tako da znaju da prijete kada ih vlasnici upozore da napuste maslinjake i ostave ukradeni plod,U tom slučaju dok vlasnici pozovu policiju lopovi uspiju da pobjegnu. Uhvaćeno je samo nekoliko njih koji nijesu ni sankcionisani ni kažnjeni.Policija ne može da preduzme ništa jer nema osnova za krivično gonjenje s obzirom da procjenjuju štetu manje od 150 eura. Zato, pomoć tražimo od građanstva, da ne kupuju masline koje im se nude na pijaci kod preprodavaca, a posebno pomoć tražimo od inspekcijksih službi”, ističe Mujić.

O prijavama maslinara u barskom Centru bezbijednosti su potvrdili portalu Jedro da su privodili nekoliko lica po toj osnovi te da nijesu imali osnova za krivično gonjenje.

“Pored toga što se radilo o maloljetnim licima, procijenjena šteta je bila manja od 150 eura tako da nijesmo imali osnova za dalje procesuiranje”, istakli su iz policije.