Bogdanović: Planirani projekti doprinijeće razvoju Cetinja

Program razvoja Prijestonice usmjeren je na identifikaciju projekata koji će obezbijediti nova zaposlenja za naše sugrađane, kazao je gradonačelnik Aleksandar Bogdanović.

On je, obrazlažući odbornicima lokalnog parlamenta Predlog godišnjeg programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2018. godinu, naveo da se radi o dokumentu u kojem su sadržani ključni projekti koji će, kako je istakao, obezbijediti punu valorizaciju potencijala Cetinja, a za koje su, shodno novom Zakonu o Prijestonici, finansijska sredstva obezbijeđena u Fondu za razvoj Prijestonice.

“Kao ključni resursi za ovu oblast prepoznata su tri projekta – komunalno opremanje i hitna sanacija na dijelu objekata u biznis zonama, podrška u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva, te uspostavljanje Biznis inkubatora u poslovnoj zoni “Košuta”, precizirao je Bogdanović.

On je, kako je kazao, uvjeren da će komunalno opremanje Biznis zona i hitna sanacija dijela hala u gornjem Obodu, kao i završetak radova na izgradnji Biznis inkubatora, snažno podstaći razvoj malog i srednjeg biznisa, realizaciju investicionih aktivnosti, a time i otvaranju novih radnih mjesta, što je ključni izazov gradske uprave u predstojećem vremenu.

Bogdanović je dodao da će implus razvoju grada dati i realizacija nekoliko važnih projekata, kao što je rekonstrukcija Studentskog trga uz izgradnju dvoetažne garaže, ukupne vrijednosti 2,6 miliona eura.

“Uz to, već naredne godine počinjemo rekonstrukciju Njegoševog parka koji će, pored toga što će našim sugradjanima pružati izuzetno prijatno mjesto za odmor, svojim sadržajima biti i jedan potpuno novi turistički sadržaj u našem gradu”, istakao je Bogdanović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Posebno važan razvojni projekat, prema njegovim riječima, je izgradnja trga i pijace na Njegušima, kojim će se, osim uređenja prostora koji posjeti veliki broj turista, stvoriti uslovi za punu valorizaciju proizvodnje i plasiranje prehrambenih i drugih proizvoda domaćeg stanovništva.

Bogdanović je naglasio da je programom planiran i nastavak radova na rekonstrukciji vodovodnog sistema Cetinja, koji predstavlja najveći i najznačajniji projekat u 2018. godini, a za koji će iz ovog fonda biti utrošeno gotovo milion eura.

Aktivnosti će, kako je najavio, biti usmjerene i na unapređenje vodosnadbijevanja na ruralnom području, što će doprinijeti razvoju seoskog turizma koji je posebno atraktivan na mapi evropske turističke ponude.

“Unapređenje infrastrukture kroz rekonstrukciju i izgradnju gradskih saobraćajnica, planirano je Programom i u 2018. godini. U tom smislu planiran je projekat izgradnje saobraćajnice koja će prolaziti kroz Univerzitetski kompleks Fakulteta umjetnosti”, saopštio je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, jedan dio sredstava biće opredijeljen za rekonstrukciju ulice Aleksandra Puškina u naselju Gipos, u kome će trajno riješiti pitanje parking prostora.

“Predano ćemo raditi i na rekonstrukciji i sanaciji i drugih gradskih saobraćajnica sa izgradnjom novih parking mjesta, ali i uređenjem lokalnih nekategorisanih puteva”, dodao je Bogdanović.

On je istakao da je planirana realizacija nekoliko projekata u cilju unapređenja sportske infrastrukture.

Kako je rekao, uprkos činjenici da nije u direktnoj nadležnosti lokalne uprave, kao odgovorna gradska vlast planirali su i početak izgradnje sportske sale za potrebe osnovaca u “Lovćenskom partizanskom odredu.

”Takođe, s obzirom na to da imamo izuzetno uspješne sportske klubove i pojedince u dvoranskim sportovima, sljedeće godine počinjemo i gradnju potpuno nove sportske dvorane u zoni sporta”, saopštio je Bogdanović.

On je dodao da će za realizaciju razvojnih, infrastrukturnih i projekata u funkciji otvaranja novih radnih mjesta biti opredijeljeno više od pet miliona eura, a u narednoj godini planirana je i realizacija projekata koji će biti u funkciji očuvanja kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa.

“Tako će Istorijsko jezgro Cetinja biti bogatije za još jedan uređen segment, i to prostor od Ćipura do Vladinog doma, uz rekonstrukciju podvožnjaka, čijom izgradnjom je u velikoj mjeri narušen ambijent ovog područja. Takođe, Programom je predviđeno uređenje staze do Orlovog krša, kao i projekat osvjetljenja Ćipura i Biljarde”, dodao je Bogdanović.

Nastaviće, kako je najavio, da predano rade i na onim projektima koje su već započeli, a koji zato nisu u ovom godišnjem razvojnom programu Prijestonice.

“Tako će sledeće godine, u punom kapacitetu biti realizovani radovi na izgradnji novog stadiona, uređenju cetinjske pećine, izgradnji Fakulteta dramskih umjetnosti, Mojkovačke i Bajičke ulice, ali i regionalnog puta od Krsca do Ivanovih korita. Samo ovi projekti vrijedni su više od 23 miliona eura, što će Cetinju, bez sumnje, obezbjediti dinamični infrastrukturni, ali i ekonomski razvoj”, istakao je Bogdanović.

On je naveo da je gradska uprava, poštujući načela otvorenosti i transparentnosti, prilikom sačinjavanja ovog dokumenta uključila širu javnost – mjesne zajednice, nevladin sektor, privrednike, lokalne odborničke klubove i druge organizacije iz grada koji su dostavljenim predlozima doprinijeli kvalitetnoj izradi tog programa.

Bogdanović je rekao da je, tokom trajanja konsultacija i javne rasprave, pristiglo 214 inicijativa i predloga za razvojne projekte Cetinja.

Kako je kazao, veliki broj predloga dali su građani i predstavnici nevladinog sektora, zdravstvene i obrazovne institucije, čime su taj dokument učinili značajno kvalitetnijim.

Bogdanović je istakao da su samo dvije političke partije dostavile svoje prijedloge razvojnih projekata.

“I zato me ne čudi činjenica da oni politički subjekti koji u državnom parlamentu nisu podržali Zakon o Prijestonici, nisu osjetili potrebu da predlože niti jedan projekat u interesu građana Cetinja. Ali su zato najglasniji kada treba neosnovano kritikovati naš rad, iznositi neistine i podmećati, sve zarad dobijanja jeftinih političkih poena”, naveo je Bogdanović.

Zakonom o Prijestonici propisano je, kako se navodi u saopštenju, da Gradonačelnik utvrđuje Predlog godišnjeg programa razvoja za narednu godinu uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave.

Konačan Program utvrđuje Senat Prijestonice i dostavlja ga Vladi Crne Gore na saglasnost.