Bogdanović: “Šansa za posao”-podstaći nezaposlene da otpočnu biznis

Investiciono razvojni fond u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Prijestonicom organizovao je danas na Cetinju edukativni seminar “Šansa za posao”, prezentaciju zajedničkog programa koji se sprovodi u cilju animiranja i davanja podrške nezaposlenim licima da otpočnu sopstveni biznis.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Aleksandar Bogdanović kazao je da je ubijeđen da će inicijativa ove dvije institucije, u saradnji sa lokalnom samoupravom, podstaći nezaposlena lica da otpočnu sopstveni biznis, doprinijeti poboljšanju socio-ekonomske situacije u Prijestonici i smanjenju stope nezaposlenosti.

“Smatram da mladi ljudi danas treba da razmišljaju preduzetnički, da se okušaju u biznisu i svoje ideje pretoče u stvarnost. I upravo je ovaj edukativni seminar dobra prilika za sva nezaposlena lica koja imaju ideje za pokretanje sopstvenog biznisa – kazao je Bogdanović i dodao da je Prijestonica Cetinje među prvima u Crnoj Gori formirala čitav set programa podsticajnih mjera u cilju kreiranja povoljnog poslovnog ambijenta”, kazao je Bogdanović..

On je podsjetio da je izrađena prostorno – planska dokumentacija za cjelokupno gradsko područje ali i šire, što je poslužilo i kao okvir za kreiranje dvije biznis zone koje su danas u funkciji braunfild i grinfild investicija.

Dodao je da su donijeli Odluku o podsticajima za zapošljavanje lokalnog stanovništva. Time su, kako je rekao, ponudili i podsticajne pakete i za one koji žele ulagati van biznis zona, a u pravcu poboljšanja turističke ponude i razvoja ruralnog područja.

Bogdanović smatra da ti podsticaji, između ostalog, sadrže i umanjenje naknade za komunalno opremanje zemljišta, umanjenje poreza na nepokretnost, finansijsku participaciju za svako otvoreno radno mjesto, besplatnu izradu biznis planova, obezbjeđivanje stručnog saradnika za komunikaciju sa lokalnom upravom, finansiranje pripravnika i čitav niz drugih povoljnosti.

“Istovremeno smo uspostavili novi organ uprave – Biznis centar, koji pruža besplatnu podršku svim partnerima zainteresovanim za ulaganje i projekte iz oblasti privrede i poljoprivrede. Pomenuta institucija danas pruža svu neophodnu logističku podršku, kako postojećim privrednicima, tako i investitorima zainteresovanim za ulaganja – od informacija o potencijalnim izvorima finansiranja i podrške u administrativnim procedurama na svim nivoima, sve do besplatne izrade biznis planova i srodnih dokumenata, od kojih često zavisi šira podrška samoj investiciji”, pojasnio je gradonačelnik Bogdanović

On je kazao da će, uz već postojeći djelokrug rada Biznis centra, ta institucija rukovoditi Biznis inkubatorima koji će biti uspostavljeni u poslovnoj zoni „Košuta“. Ideja ove usluge je da se podrže kreativne i inovativne ideje pojedinaca koji su voljni da ih realizuju kroz sopstveni biznis.

Bogdanović je naglasio da će biznis inkubatori i Inovativni centar pružati usluge i podršku svim ugrađanima koji planiraju da započnu sopstveni biznis. Kako je naveo gradonačelnik Cetinja, oni će omogućiti pokretanje start up biznisa i realizaciju njihovih ideja, što će biti snažan podsticaj razvoju preduzetništva u tom gradu, ali i otvaranju novih radnih mjesta.

“Biznis inkubatori su definisani kao posebni prostori za nova preduzeća u razvoju, koji pružaju poslovni prostor, infrastrukturu kao i sveobuhvatan dijapazon usluga i pogodnosti razvijenih od strane menadžmenta inkubatora. U tom smislu inkubatori mogu da poboljšaju opstanak i razvoj preduzeća tokom prvih godina poslovanja”, rekao je Bogdanović.

Direktor ZZZCG, Suljo Mustafić, istakao je da riječ o zajedničkom projektu Zavoda i IRF-a na način da su svoje lokalne kapacitete i kadar stavili u funkciju i na taj način animirali određeni broj nezaposlenih lica koja su zainteresovana za kreditnu podršku IRF-a.

Podsjetio na nedavno potpisan Sporazum o saradnji između te dvije institucije kako bi se nefinansijska i finansijska podrška omogućila svim nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji ZZZCG da započnu sopstveni biznis.

Predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda, Zoran Vukčević održao je motivacionu prezentaciju “Šansa za posao” naglasivši da je riječ o zajedničkom projektu IRF-a i ZZZCG koji se odnosi na nefinansijsku podršku – kako registrovati preduzeće, kako napraviti biznis plan, marketing strategiju, kao i na finansijsku podršku, prije svega u dijelu podrške mladim ljudima – ženama u biznisu start up, visokoškolcima i tehnološkim viškovima. Ovim ciljnim grupama je obezbjeđena beskamatna kreditna linija sa grejs periodom do 4 godine i rokom otplate do 12 godina.

“Prijestonica Cetinje je primjer mnogim drugim opštinama jer lokalni Biznis centar svojim aktivnostima daje dodatni impuls, kada je u pitanju zapošljavanje i stvaranje novih preduzeća. U planu je otvaranje biznis inkubatora, kao jedan novi instrument i mogućnost za stvaranje novih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta. I konačno, na Cetinju su najpovoljnije stimulativne mjere kada su u pitanju investicije, ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu”, kazao je Vukčević.

On je naglasio da su sa lokalnog nivoa obezbijeđeni povoljni uslovi za razvoj i otvaranje novih preduzeća i realizaciju biznis ideja.

Vukčević je podsjetio da je od osnivanja do kraja 2016. godine IRF na teritoriji Crne Gore plasirao blizu 440 miliona eura, dok je plan za ovu godinu da se realizuje najmanje 120 miliona eura kroz 33 kreditne linije.

“Na odručju Prijestonice do sada je plasirano oko 27 miliona eura, a samo u poslednje dvije ipo godine oko 10 ipo miliona. Tokom ove godine već je plasirano blizu četiri miliona eura”, istakao je Vukčević i dodao da ima mnogo projekata koji se nalaze u obradi i koji će biti sigurno realizovani do kraja 2017. godine, što predstavlja značajan trend porasta kreditnih linija i uopšte kreditne aktivnosti IRF-a na Cetinju.

Na kraju prezentacije, službenici Zavoda i IRF-a bili su na raspolaganju svim zainteresovanim licima da predstave svoje biznis ideje i da ih dodatno informišu o povoljnim kreditnim aranžmanima ove dvije institucije.