Brajović: U obavezi smo da stvaramo društvo gdje su žene ravnopravne

Zbog budućnosti naše djece, u obavezi smo da na modernim demokratskim dostignućima i vrijednostima stvaramo društvo u kojem će žene i muškarci biti suštinski ravnopravni, kazao je predsjednik Skupštine Ivan Brajović na sjednici Ženskog parlamenta.

On je istakao da je u normativnom smislu urađeno mnogo toga nakon obnove državnosti.

„Svi smo mi zajedno sazrijevali kao društvo i mijenjali zakonodavni okvir u skladu sa promjenom realnosti u Crnoj Gori. Danas razumijemo koliko je, pored usvajanja dobrih zakona, važno analizirati i njihovu primjenu, unaprjeđivati ih ako uočimo da nijesu dovoljno efikasni. Primjer takvog unaprjeđenja je i Zakon o izboru odbornika i poslanika, koji je u periodu od jedne decenije mijenjan nekoliko puta, i zahvaljujući tome danas imamo skoro 30 odsto žena u Skupštini. Tokom prošle godine smo imali priliku da zakonski minimum povećamo na 40 odsto kroz uvrštavanje zahtjeva Ženske političke mreže u novi predlog zakona. Nažalost, posljedice nedostajuće dvotrećinske većine za usvajanje ovog Zakona zbog političkih kalkulacija, utiču i na političku participaciju žena. I na takvim primjerima se jasno pokazuju prioriteti dijela političkih aktera i njihovo razumijevanje ovog društveno i politički važnog cilja“, naglasio je Brajović.

Dodao je da to svakako ne treba da nas spriječi da na djelu pokažemo da muškarcima i ženama u politici pružamo jednake šanse:

„Kao predsjednik Socijaldemokrata ponosan sam što naša lista za lokalne izbore u Tivtu ima 50 odsto žena. Možda još uvijek nijesmo došli do nivoa da takva razmjera bude na svim partijskim listama u svim sredinama u Crnoj Gori, i na državnom nivou, ali vjerujem da je Tivat dobar primjer svima da taj procenat konstantno uvećavamo. I to ne samo zbog procenata, već zato što sam uvjeren je da svaka politika, svaka aktivnost koja se sprovodi na bilo kom nivou bolja, kvalitetnija i sveobuhvatnija, ako su u nju uključene i žene i muškarci. Na taj način kroz različite perspektive dolazi se do najboljih i dugoročno održivih rješenja“, naveo je on.

Prema njegovim riječima, imajući u vidu da je vrijednost indeksa Crne Gore je 55, za razliku od prosjeka Evropske unije koji iznosi 67,4 poena i ako uzmemo u obzir da se kroz indeks prati napredak u prevazilaženju nejednakosti u šest važnih oblasti: rad, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje – jasno je što je naš zadatak.

“Kada stvaramo društvo u kojem su žene ekonomski osnažene, kada imaju jednak pristup zdravstvenim i socijalnim servisima, te znanju i pozicijama gdje se donose odluke – imaćemo u potpunosti iskorišćene razvojne potencijale cijelokupnog društva. Skupština Crne Gore će i dalje nastaviti da daje svoj doprinos tim procesima“, dodao je on.

On je izrazio poštovanje antifašističkom pokretu na čijim se vrijednosima temelji moderna Crna Gora i koji je istorijski najviše uradio za emancipaciju žena.

„Zbog svih tih žena, heroina našeg i nekih drugih doba, koje su branile i gradile Crnu Goru, dužni smo da baštinimo vrijednosti slobode, jednakosti, solidarnosti. Dostignuća antifašista – žena i muškaraca – postignuta su i razumijevanjem važnosti istinske ravnopravnosti kroz obrazovanje žena, ekonomsku samostalnost, pravo glasa na izborima i u svim drugim oblastima“ naglasio je predsjednik Brajović.

„Takođe bih želio da upozorim na potrebu da kao društvo odolimo opasnosti povratka u konzervativni diskurs, koji povremeno nameće neki politički trenutak. Istorija pokazuje, kad god je zajednica u iskušenju antimodernizma i lažnih tradicionalnih vrijednosti, dolazi do zaustavljanja napretka gdje najvišu cijenu plaća demokratija. Povratak unazad je lak, a znamo koliko je teško postići svaki emanacipatorski korak naprijed, posebno kada su prava žena u pitanju. Molim vas da to ne dozvolimo. Da partnerski dijelimo odgovornost u stvaranju demokratske, napredne, građanske, antifašističke i evropske Crne Gore“, zaključio je Brajović.