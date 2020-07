Brčvak: Trinaestojulska nagrada otišla u prave ruke

Humanista Hajriz Brčvak obratio se javnosti povodom dodijele Trinaestojulske nagrade, te poručio da je ova nagrada treba da ode u ruke nekom ko je bio na prvoj liniji u borbi protiv koronavirusa, nekom ko je rizikovao svoje zdravlje da bi svima bilo bolje.

Ovom prilikom čestitao je dobitnicima Ranku Lazoviću, Živku Andrijaševiću i Institutu za javno zdravlje. Brčvak je istakao da je bilo ponuda za nominaciju, ali je on to odbio.

“Bio sam upitan sa mnogih strana sa više strana da pošaljem uvjerenje o državljanstvu kako bi me nominovali za nagradu i kako bi ta realizacija bila potpuna. To sam odbio iz dva razloga, prvi razlog je što sam ove godine dobio dovoljno nagrada kako od institcuija tako i od vas dragi građani. Te divne poruke i molitve upućene meni i mojoj porodici, stisci ruku i osmjesi koji se ne mogu platiti su meni jedne od največih nagrada. Drugi razlog je taj jer mislim da je ova nagrada trebala da ode u ruke nekom ko je bio na prvoj liniji borbe protiv kovida 19, nekom ko je rizikovao svoje zdravlje i zdravlje svoje familije da bi nama bilo bolje, a to nisam bio ja. To su bili medicinski radnici policija, vatrogasci, radnici zaposleni u komunalnim preduzećima, apotekama”, kazao je Brčvak.

Kako je naglasio pred nama je novi talas koronavirusa i moli sve građane da se ujedine i pobijede ovog nevidljivog neprijatelja.