Camaj pozdravio podizanje spomenika Skenderbegu u Ulcinju

Profesor iz Tuzi i predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Nikola Camaj pozdravio je ideju da se Đerđu Kastriotu Skenderbegu podigne spomenik u Ulcinju.

<<<Ulcinj dobija statuu Skenderbega<<<

On je rekao da bi ta vijest trebalo da obraduje svakog Albanca i svakog evropski orjentisanog stanovnika Crne Gore.

“U medijima pročitasmo o radovanju Demokratskog Fronta, ali iz sasvim nekih drugih razloga. Njih raduje to što će se spomenik podići ‘srpskom junaku’ Skenderbegu!? No, nije ovo prvi put da se pokušavaju svojatati naši heroji i naše svetinje od strane te politike. To je odlika onih koji nemaju čime svojim da se hvale. Narodi su uvijek opjevavali svoje junake, tako da je Gjergj Kastrioti jedan od najpristunijih u našem folkloru, ali pitao bih tu gospodu koliko je naš Gjergj zastupljen u srpskoj narodnoj pjesmi?! Ili da mi navedu srpske pisce iz tog vremena, koji su glorifikovali njegovo djelo, ili pak ime nekog srpskog grada kojeg krasi spomenik ovog velikana!? A ja ću pored bogatog folklora o njemu, ovom prilikom navesti samo djela njegovog savremenika Marina Barletija, ili Frana Bardhia, zatim djela poznatih svjestkih pisaca Longfelowa i Bajrona”, poručio je Camaj.

Inače, ova ideja ga raduje jer je podržana iz civilizacijskih, a ne iz srednjovjekovnih pobuda.

“Ali, na žalost, politika koju zastupaju dotična gospoda, kako stvari stoje, ne može ni danas da razumije prozapadnu orjentaciju Balkana, a kamoli onu iz vremena Gjergj Kastriota!“, zaključio je Camaj.