CKM: Đukanović da obezbijedi pomoć za građane Nikšića

Crnogorska kulturna mreža je uputila zamolnicu predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da založi svoj autoritet da se građanima Nikšića kojima je potrebna pomoć obezbijede paketi pomoći sa osnovnim životnim namjernicama.

“Dosadašnja pomoć koju su naši sugrađani dobijali je nedovoljni da prebrode posledice krize u koje su dospjeli zahvaljujući coronavirusu”, navode u CKM-u.

Podsjećaju da su određeni broj građana koji obavlja poslove taksi prevoznika, frizera, kozmetičara i drugih djelatnosti po naredbama NKT o zabrani rada navedenih djelatnosti ostali bez dnevnih prihoda koji su im potrebni za normalan život.

“Posljedice COVID-19 su mnoge nikšićke porodice koje se bave navedenim djelatnostima dovele do egzistencijalnih problema iz kojih je trenutno nemoguće izaći. Građani Nikšića u većini slučajeva koliko im god bilo teško nijesu spremni da traže pomoć od Crvenog krsta i drugih humanitarnih organizacija, pa samim tim državne institucije ne mogu imati stvarnu sliku koji je broj njih kojima je potrebna pomoć”, tvrde u CKM-u.

Oni vjeruju da će Đukanović pomoći.

“Dosadašnje inicijetive koje smo uputili našem Nikšićaninu Milu Đukanoviću koje su bezrezervno podržane nam daju za pravo da vjerujemo da će on kao i mnogo puta do sada pružiti ruku podrške svom rodnom gradu. Đukanović je pokazao da on lično i Crna Gora u svijetu imaju prijatelje koji su spremni da nam pomognu kada nam je teško, što su dokazale donacije i nabavka opreme do koje nijesu mogle doći mnogo veće države od naše”, ističu u CKM-u.