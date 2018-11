Crna Gora dio globalnog Izazova za mlade

Laboratorija inovacija za mlade „Kreaktivator“ ponosno objavljuje da će Crna Gora učestvovati u globalnom Izazovu za mlade (Youth Challenge) koji se organizuje kao dio inicijative Generation Unlimited od 14. do 16. decembra 2018. godine.

Ovo globalno takmičenje se sprovodi u 15 zemalja širom svijeta, a pobjednici imaju priliku da osvoje 20 hiljada dolara, kao i mogućnost da se njihova rješenja implementiraju širom svijeta.

Nudimo priliku svim mladim ljudima da riješe društvene izazove i unaprijedite zajednicu u kojoj žive, nauče kako da razviju ideje i implementiraju ih i dobiju finansijsku i mentorsku pomoć. Takođe, imaju priliku da postanu dio Global Challengea i dobiju dodatna sredstva i mentorstvo kako bi razvili svoju ideju na globalnom nivou.

Ko može da se prijavi i kako?

Svi mladi, iz svih crnogorskih opština, koji imaju između 14 i 24 godine se mogu prijaviti. Prijavljuju se timovi od troje do petoro mladih koji žele da riješe izazov u jednoj od navedenih oblasti:

1. Unapređenje srednješkolskog obrazovanja – cilj nam je da unaprijedimo ono što srednja škola nudi mladima. Možete se pozabaviti problemima kao što su (navedeni problemi su samo primjeri, možete odabrati šta god želite):

a. Kako smanjiti broj učenika koji napuštaju školu?

b. Kako nastavni plan i program učiniti zanimljivijim učenicima?

c. Da li je moguće razviti platforme koje će pomoći u formalnom obrazovanju?

d. Kako da školovanje učinimo mogućim i za one koji ne mogu redovno da pohađaju školu?

2. Razvijanje vještina i znanja koja su potrebna za buduće zaposlenje – cilj nam je da mladi stiču obrazovanje i vještine koji su relevantni za budućnost koja ih očekuje. Možete se pozabaviti problemima kao što su (navedeni problemi su samo primjeri, možete odabrati šta god želite):

a. Kako da pripremimo mlade za tranziciju od škole ka poslu?

b. Kako da bolje povežemo kompanije i mlade i stvorimo više prilika za učenje i napredovanje?

c. Kako stvoriti jednake uslove za zapošljavanje mladih sa invaliditetom?

d. Kako da srušimo rodne stereotipe kada su u pitanju određene profesije?

3. Osnaživanje mladih – želimo da ojačamo glas i uticaj mladih u društvu, kao i da im omogućimo bolje uslove za odrastanje i razvoj. Možete se pozabaviti problemima kao što su (navedeni problemi su samo primjeri, možete odabrati šta god želite):

a. Kako obezbijediti da roditelji, nastavnici i odrasli čuju glas djece i mladih?

b. Kako smanjiti nasilje u školi i cyberbullying?

c. Koje vrste muškog ponašanja treba promijeniti kako bi kreirali sigurniji prostor za žene i djevojčice?

d. Kako da srušimo stereotipe o mladima sa invaliditetom?

Prijavljivanje je jednostavno! Sve što treba je da popunite jednostavnu prijavu u kojoj ćete dati odgovore na sljedeća pitanja:

· Identifikacija prepoznatog problema;

· Opis (pojašnjenje) problema kroz kratku, realnu priču iz vaše svakodnevnice;

· Šta vas je motivisalo da se prijavite za Generation Unlimited Youth Challenge;

· Koja je vaša vizija rješenja datog problema (ako je imate u ovom trenutku).

Prijavio/la sam se. Šta sada?

Nakon isteka roka za prijave, žiri će pregledati svaku od prijava i odabrati do 20 timova sa kojima će se obaviti intervjui. Timove koji su pozvani na intervju obavijestićemo telefonom, a konačan spisak odabranih timova objavićemo najkasnije do 7. decembra, na sajtu Kreaktivatora.

Šta te očekuje?

Deset odabranih timova biće pozvano da učestvuje na trodnevnoj radionici. Generation Unlimited Youth Challenge održaće se od 14. do 16. decembra u Hotelu Mediteran, u Bečićima. Odabrani timovi će tokom tri dana, uz pomoć sjajnih mentora, prolaziti kroz niz modula kako bi od problema došli do njegovog rješenja i osmislili projekat. Istovremeno, mladi će dobiti priliku da steknu niz novih vještina i znanja koje će ih bolje pripremiti za budućnost. Na kraju vikenda timovi će dobiti priliku da, pred žirijem, predstave svoja rješenja i potencijalno dobiju 1.000 dolara za realizaciju. Generation Unlimited Youth Challenge najboljim idejama daje priliku da se takmiče za do 20 000 dolara za implementaciju rješenja na takmičenju koje će se ogranizovati u februaru 2019. godine.

Troškovi puta, smještaja i hrane pokriveni su od strane organizatora.

Rok za prijavljivanje je 5. decembar!

O Generation Unlimited-u:

Generation Unlimited je globalno partnerstvo koje želi da omogući da svaka mlada osoba bude u školi, da ima mogućnost da uči i bude dio nekog treninga ili da bude zaposlena do 2030. godine.

Do 2030. godine biće 2 milijarde mladih koji traže priliku za bolju budućnost širom svijeta. Uz pomoć stečenog obrazovanja i vještina ovi mladi ljudi će transformisati ekonomije i nacije, ali globalna ekonomija koja se brzo mijenja zahtijeva usku specijalizaciju znanja i vještina u vremenu kada se većina edukativnih sistema bori za opstanak.

Generation Unlimited je partnerstvo izmedju privatnog sektora, vlada, internacionalnih i lokalnih organizacija, sa jedne, i mladih ljudi, sa druge strane, kako bi identifikovali najbolja rješenja za tri velika izazova.

O Laboratoriji inovacija za mlade “Kreaktivator”

UNICEF je 2010.godine pokrenuo globalnu mrežu laboratorija za inovacije (Innovation Labs), prepoznajući da je za najbolju primjenu inovativnih rješenja potrebno duboko razumijevanje svih slojeva društva. Njen cilj je da prepozna i podrži mlade ljude i adolescente koji se suočavaju sa izazovima u lokalnoj zajednici i žele da ih riješe kroz inovativne ideje uz korišćenje dostupnih tehnologija.

Laboratorija inovacija za mlade “Kreaktivator” je inicijativa nastala pod okriljem UNICEF-a, finansirana od strane ING-a i podržana od Ministarstva prosvjete, a implementirana od strane NVO Digitalizuj.Me.

“Kreaktivator” je dio šireg Programa Ujedinjenih nacija za osnaživanje mladih, pod nazivom “Kreaktivacija”, koji ima za cilj da doprinese kreiranju okruženja koje će osnažiti i motivisati mlade ljude da koriste postojeće i stvaraju nove prilike kako za lični, tako i za rast i razvoj cjelokupnog društva.