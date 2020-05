Crnogorka zarobljena na brodu u Barseloni: Samo neka nas neko vodi odavde

Da život zaista piše romane pokazuje primjer 15 crnogorskih pomoraca koji se mjesecima nalaze na prekookeanskoom brodu kompanije Norwegian Cruise Line, bez mogućnosti da se vrate kući. Jedna od njih je i Selma Šljuka iz Pljevalja koja na kopno nije kročila više od 70 dana. I dalje radi nekoliko sati dnevno u restoranu za minimalnu platu, gdje se sada kuva samo za posadu. Na brodu više nema svježe hrane, a iako zvuči nevjerovatno, obroke raspoređuju kako bi svi imali nešto da pojedu. Higijena je, kaže, užasna, a mnogi članovi posade ne mogu više psihički da se nose sa situacijom. Najviše zabrinjava što ne znaju ni do kada će sve trajati.

“Samo neka nas neko vodi odavde”, počinje Šljuka svoju priču za CdM.

Na brodu 70 dana

Objašnjava da se na NCL Getaway ukracala 8. marta i to je posljednji put kada je bila na kopnu.

“Od 14. marta kompanije ne rade i nemaju goste. Bili smo bukirani 48 dana u Nju Orleansu. Krajem aprila smo zbog zabrane transfera posade u Americi otišli na privatno ostrvo kompanije, na Bahamima. Tamo su Evropljane poslali tenderima na NCL Breakaway. Pošli smo za Evropu i evo nas u Barseloni. Već 70 dana nijesmo izašli na tlo”, priča ona.

Objašnjava da su kontaktirali ambasade u Vašingtonu, Španiji i Francuskoj, ali da sve imaju sličan odgovor. Njihov transfer jednostavno zavisi od kompanije. Zbog čega pomenuta kompanija nije poslala spisak crnogorskih državaljana i podatke iz pasoša, što je prvo tražila ambasada u Vašingtonu, je misterija.

“Kontaktirali smo nedavno ambasadu u Španiji koji nam kažu da sve zavisi od kompanije, koja jednostavno ne dostavlja dokumentaciju. Nas 15 je ovdje ostalo, dok je dvoje otišlo za Crnu Goru. Zašto samo oni, ne znamo. Iz kompanije nam kažu da nema letova, da nema karata i tako dalje, pa da sve zavisi od tih glavnih iz Majamija”, priča ona.

Sve više problema, a sve manje hrane

Na brodu je svakog dana sve teža situacija. Trenutno se nalaze u luci u Barseloni, ali ih niko nije posjetio kako bi im dostavio svježe namirnice ili higijenska sredstva. Svježe hrane nema 20 dana, jedu najčešće rižu ili meso i povrće koje je više puta zavrzavano i odmrzavano. Svježi hleb, kaže Selma, se ne sjeća kada su posljednji put jeli.

“Katastrofalni su uslovi. Nemamo pastu za zube i higijenskih sredstava, sve je to nestalo. Imamo tri obroka dnevno koji su ograničeni koliko ćemo da pojedemo jer nema dovoljno za sve, parče ribe ili nekog drugog mesa. Ako se prave palačinke ona po jedna palačinka. Sve je staro. Ja sam vegan, pa je meni tek problem. Mjere nam temperaturu prilikom svakog obroka. Večera je od 6.30 do 20 i nema hrane do sjutra. Ako neko prespava doručak od sedam do devet, 16 sati mu prođe između obroka “, objašnjava sagovornica CdM-a.

Čak i vodu za piće moraju da kupuju, budući da ona na brodu nije za piće. Selma i dalje radi u restoranu, gdje se sada sprema hranu samo za posadu. Prima minimalnu platu od 500 dolara.

Pomorci nemaju novca

“Ne mogu da dam otkaz jer bih onda morala da kupim kartu, a za to nemamo novca. Pola posade uopšte ne radi i nemaju platu. Ljudi polako psihički pucaju. Na drugim brodovima je slična situacija i pet ljudi je do sada izvršilo samoubistvo. Znamo za slučaj jednog Mađara koji se ubio, ali su ostali to shvatili tek poslije dva dana. Na nekim brodovima su ljudi digli bunu zbog tih stvari”, priča Šljuka.

Nevjerovatna iskustva ovih pomoraca, koja su nalik scenarijima holivudskih blokbastera, izgleda ne predstavljaju prevelik problem čelnicima kompanija. Selma pretpostavlja da kompanije odugovlače jer ne žele da posada dobije čarter letove od matične države, jer i oni moraju u tom slučaju da, kako kaže, učestvuju u troškovima.

“To je mnogo skuplje pa čekaju komercijalne letove. Zato neće da sarađuju, da daju naša imena, pa nas puštaju kad hoće i kako hoće. Od divnog posla i iskustva postao je horor film. Jedina razonoda je da uveče izađemo u bar, platimo pivo ili sok i pokušamo da jedni drugima dižemo moral, ali više ni to ne pomaže”, zaključuje ona izjavu za CdM.

Jovana Lasica