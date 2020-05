Crnoj Gori od SAD-a setovi za 4.000 COVID testova

Sjedinjene Američke Države nastavljaju da podržavaju Crnu Goru u borbi protiv COVID-a 19.

Crna Gora je dobila dva seta koja sadrže materijal za 4.000 testova.

#USA continues to support #Montenegro in its response to the pandemic.

👉 Through 🇺🇸support to @iaeaorg,🇲🇪 received 2 kits which contain materials for 4,000 #COVID19 tests.

🇲🇪 is 1 of 84 countries receiving kits with 🇺🇸 funding through this IAEA project.#AllTogether#USpartnerMN pic.twitter.com/fGxCHuHiCK

— US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) May 11, 2020