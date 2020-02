Dačić: I državljanin Crne Gore na kruzeru koji je u karantinu zbog koronavirusa

Jedan državljanin Crne Gore nalazi se na kruzeru “Diamond Princess”, koji je stavljen u karantin zbog koronavirusa.

<<<Kruzer sa 3.711 ljudi u karantinu na obalama Japana<<<

Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je za Tanjug da se na kruzeru nalazi 14 državljana Srbije.

VIDEO: 🇯🇵 Japan has quarantined a cruise ship carrying 3,711 people and was testing those on board for the new #coronavirus on Tuesday after a former passenger was diagnosed with the illness in Hong Kong #DiamondPrincess pic.twitter.com/1S1s8MRKd9

— AFP news agency (@AFP) February 4, 2020