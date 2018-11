Dan Crvenog krsta Crne Gore: Predstavljena aplikacija Pomozi sebi i drugima

Povodom Dana Crvenog krsta Crne Gore, 29. novembra, ta organizacija danas je predstavila aplikaciju “Pomozi sebi i drugima”, koju su kreirali uz podršku Telenor fondacije. Generalna sekretarka CKCG Jelena Dubak saopštila je da je kreiranje aplikacije imalo za cilj da svima pruži detaljne informacije iz domena djelovanja Crvenog krsta, koje se odnose na reagovanje u redovnim i vanrednim okolnostima.

“Informacije koje korisnici budu preuzeli putem aplikacije, u potrebnom trenutku mogu pomoći samim korisnicima ili nekome u njihovom okruženju i ujedno im pružiti informacije kako oni mogu korisno djelovati i biti društveno odgovorni (npr. ko su socijalno najugroženije grupe i kako im pomoći; ko, koliko često i na koji način može dobrovoljno dati krv; kako postupati u slučaju različitih elementarnih nepogoda; kako pružiti prvu pomoć i sl)”, objasnila je Dubak, koja je Telenor fondaciji uručila zahvalnicu za doprinos ispunjavanju humanitarnih zadataka i misije Crvenog krsta.

Ona je podsjetila da je Crveni krst Crne Gore nastao davne 1875. godine na Cetinju, radi pomaganja nevoljnicima, a i danas je misija ista – pomoć i podrška ljudima u stanju potrebe.

“Pored pružanja podrške najugroženijima, sprovodimo brojne razvojne projekte, koji imaju za cilj jačanje kapaciteta naših korisnika, ali i naših volontera i zaposlenih, kako bi što bolje funkcionisali u redovnim i vanrednim okolnostima”, rekla je Dubak.

Ono na šta su kao organizacija posebno ponosni su volonteri Crvenog krsta, kojih širom zemlje ima oko 2.000.

“Oni su snaga naše organizacije. Dobri ljudi, koji svojim radom pomažu drugima i čine naše društvo kvalitetnijim. Pozivam one koji to još nisu uradili, da pronađu volontera u sebi i priključe se našoj organizaciji. Naši volonteri i zaposleni se trude da svake godine informišu što veći broj ljudi, od onih najmlađih u vrtićima do starijih, o Crvenom krstu, njegovoj misiji i aktivnostima. Cilj ove djelatnosti je promocija i širenje humanih principa, na koje kontinuirano moramo da podsjećamo, jer smo svjesni da se neka bazične vrijednosti u društvu više ne poštuju kako bi to trebalo. Ovim aktivnostima godišnje obuhvatimo oko 4.000-5.000 osoba”, kazala je generalna sekretarka CKCG.

Dodala je da je aktivnost po kojoj je ta organizacija možda i najprepoznatljivija – podjela humanitarne pomoći.

“U našoj državi i dalje postoji veliki broj onih kojima je ovakva vrsta podrške potrebna, a mi se trudimo da je obezbijedimo uz pomoć naših partnera. Sve je manje međunarodnih donatora koji podržavaju ovu vrstu aktivnosti, pa još jednom apelujem, prije svega, na privatni sektor, da se aktivniji uključi u ovu oblast i da budu društveno odgovorniji”, navela je Dubak.

Kako je istakla, ukupno će u ovoj godini podijeliti više od 200 tona pomoći u prehrambenim i higijenskim artiklima.

“Našim donacijama obuhvatamo više od 2.000 socijalno najugroženijih porodica Crne Gore. Pored te vrste pomoći, u periodu od januara do novembra 2018. godine, podijeljeno je 152 invalidskih kolica, zahvaljujući saradnji sa dobrotvornom organizacijom LDS Charities. Podsjećam sve građane, kojima je potrebna pomoć u vidu invalidskih kolica, da se obrate organizaciji Crvenog krsta u svojoj opštini”, poručila je Dubak.

Kad je briga o starijima u pitanju, naglašava da je u ovoj godini 100 njihovih volontera redovno posjećivalo 500 korisnika.

“Pored toga smo, preko Zavoda za zapošljavanje, angažovali 22 geronto-domaćice da brinu o 193 korisnika u pet crnogorskih opština, a 450 starijih osoba širom Crne Gore upoznato je sa njihovim ljudskim pravima, dok je 800 njih prošlo radionice na temu Zdravog starenja”, rekla je Dubak.

Kad je podrška romskoj populaciji u pitanju, u ovoj godini su, do septembra, organizovali otvorene dječije igraonice za 90 djece romske populacije predškolskog uzrasta, radionice Porodičnog centra za žene romske populacije, muzičke radionice, izlete i ostale aktivnosti za pripadnike ove populacije.

“U okviru naših aktivnosti u Kampu Konik i u ostalim crnogorskim opštinama, pružamo podršku za oko 3.000 pripadnika romske populacije”, navela je generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore.

Kako je kazala, poseban izazov za njih predstavljaju migracije, jer sve veći broj ljudi dolazi do Crne Gore na svom putu do boljeg života.

“Tako je asistirano više od 4.000 lica u dijelu psiho-socijalne podrške, pristupa pravima medicinskoj zaštiti, obezbijeđena humanitarna pomoć i prevodilačke usluge, a organizovali smo i više od 100 radionica na razne teme za ova lica”, dodala je.

Posebno je istakla program Prva pomoć, u okviru kog je Crveni krst Crne Gore u ovoj godini vršio obuke sa većim fokusom na osnovne i srednje škole.

“Tako je oko 2.000 djece i mladih, kroz pripremu za lokalna i državna takmičenja prve pomoći, završilo osnovnu obuku u pružanju prve pomoći. U ovoj godini smo, do danas, obučili za pružanje prve pomoći 1.169 zaposlenih u radnim organizacijama, a obuke su prošli i predstavnici više institucija i nevladinih organizacija, kao i više od 500 spasilaca na vodi. Tako pozivam sve da prođu bar osnovnu obuku u pružanju prve pomoći, jer ova znanja i vještine često mogu nekome i da spasu život”, savjetuje Dubak.

Značajne napore ulažu i u motivaciju ljudi da postanu dobrovoljni davaoci krvi, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi.

“Naše opštinske organizacije i klubovi dobrovoljnih davalaca godišnje organizuju veliki broj akcija doniranja krvi, a održimo i veliki broj predavanja na ovu temu, prvenstveno za mlade ljude. Iako su trendovi u ovoj oblasti povoljni i imamo konstantan porast broja dobrovoljnih davalaca, i dalje nismo postigli nivo u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, a koji nam obezbjeđuje sigurne količine krvi. Pozivam sve, koji imaju od 18 do 65 godina, i koji su u mogućnosti, da pruže ruku za život i daruju krv”, poručila je Dubak.

Kontinuirano, naglasila je, rade i na pripremama za djelovanje u nesrećama.

“U toku su pripreme za početak rada tima za spašavanje na uređenim skijalištima u Kolašinu, kao i obuke novih članova nacionalnog tima za djelovanje u nesrećama. U okviru programa Spasilaštvo na vodi je u ovoj godini obučeno 96 novih spasilaca, dok je 472 postojećih uspješno prošlo provjere i ovjerilo svoje licence, što znači da je 568 spasilaca bilo spremno za turističku sezonu”, kazala je Dubak.

Kroz Službu traženja i uspostavljanje porodičnih veza su omogućili kontakt sa porodicom za oko 1.500 osoba, a uspješno riješili šest slučajeva nestalih osoba.

“Aktivno smo i na polju međunarodne saradnje, u okviru koje redovno sarađujemo sa predstavnicima drugih nacionalnih društava, međunarodnih organizacija, ambasada”, rekla je generalna sekretarka CKCG.

Podsjetila je i da danas počinje manifestacija Dani Crvenog krsta.

“Glavni nosioci aktivnosti su opštinske organizacije Crvenog krsta, koje će realizovati predavanja o Crvenom krstu, istorijatu, principima za različite ciljne grupe; intenzivnije posjete i druženja za korisnicima programa – stariji, Romi i ostali; organizovati literarne i likovne konkursi za učenike na temu Crvenog krsta humanosti, volonterizma, potom akcije davanja krvi, pokazne vježbe prve pomoći… U Danima Crvenog krsta obilježava se i 1. decembar – Dan borbe protiv side i 5. decembar – Međunarodni dan volontera, koje će, takođe, obilježiti naše opštinske organizacije”, navela je Dubak.

U toku novembra su, kazala je, sproveli akciju Solidarnost na djelu, u kojoj je učestvovalo petnaestak njihovih opštinskih organizacija.

“Prikupljena pomoć će se dijeliti u Danima Crvenog krsta u većini opštinskih organizacija. Radili smo sa većim trgovinskim lancima – Voli, Laković, Idea i Domaća trgovina, kao i nekim lokalnim trgovinama – Megamarket, Franca… Za distribuciju pomoći je i Crveni krst Crne Gore opredijelio svoja sredstva, tako da će ukupno biti podijeljeno oko 70 tona pomoći za oko 2.000 najugroženijih porodica širom Crne Gore. Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli da se akcija uspješno realizuje”, rekla je Dubak.

Ona je najavila da će Crveni krst Crne Gore Dan borbe protiv side, 1. decembar, obilježiti u City Mall-u, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, Momsic-om i Cazasom.

“Biće organizovana podjela materijala i razgovor sa građanima na tu temu. Akcija davanja krvi volontera i zaposlenih u Crvenom krstu će biti održana 4. decembra, dok ćemo povodom Međunarodnog dana volontera, 5. decembra, organizovati druženje volontera i njihove posjeta korisnicima”, zaključila je Dubak.