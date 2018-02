I danas višesatna isključenja struje 

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila, bez struje će biti od osam do 18 sati.

Na području Podgorice nova brojila će biti u Donjim Kokotima, Berima i Lekićima.

U Herceg Novom, nova brojila dobiće Trg Mića Pavlovića, Hercega Stjepana i Maršala Tita, kao i ulice Marka Vojinovića, Njegoševa, Marka Cara, Kralja Tvrtka, Luke Matkovića, Save Kovačevića, Belavista, X hercegovačke, Sima Matavulja, Kumbor i područje ispod Olimpije.

U Podgorici će, zbog planiranih radova na mreži, od osam do 14 sati bez struje biti manastir Vranjina, a od devet do deset sati dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži.

Bez struje će od osam sati i 30 minuta do 17 sati biti Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.

Na Cetinju će od sedam sati i 30 minuta do 17 sati i 30 minuta bez struje biti Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Bez struje će od sedam sati do 16 sati i 30 minuta biti Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija, a od devet sati i 30 minuta do 14 sati Dujeva.

U Nikšiću će od deset do 15 sati bez struje biti Vilusi i Brankov Do, a u Budvi

od devet do 13 sati Lapčići, Pobori, Gornji Pobori, Duletići, Stanišići i Brajići.

Bez struje će u Baru od devet do 15 sati biti dio područja u okolini nadvožnjaka, odnosno izvod prema Šćekićima.

U Herceg Novom od devet do 12 sati struju neće imati selo Lučići, a od 11 sati do 12 sati i 30 minuta Baošići i Đenovići.

U Kotoru će bez struje od deset do 12 sati biti Kavač prema Troici, a od deset do 13 sati naselje Bujevina u Risnu.

Ber struje će u Ulcinju od osam do 14 sati biti Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i Zoganje, a u Gusinju od osam do 14 sati i 30 minuta nisko-naponska mreža Gusinje 2.

U Rožajama će od devet do 14 sati i 30 minuta biti Bašča, Sastanci, Grižice, Lučice, Bašča, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće, a u Andrijevici u istom terminu nisko-naponska mreža “Andrijevica1, Konjuhe, Gračanica, Ulotina, Zorići i Kruševo.

U Bijelom Polju od devet do 15 sati struju neće imati Pečarska, Ravna Rijeka, Nikoljac i Medanovići, a u Mojkovcu od devet do 13 sati Gostilovina.

Bez struje će u Kolašinu od devet do 14 sati biti Smolice, a od devet sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Plana, Bistrica, Migalovica, Baltina i Lipovo.