Garić: O radu Fakulteta dramskih umjetnosti govori uspjeh naših studenata

Dekanica Fakulteta dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore Sanja Garić smatra da je ovaj fakultet pravi izbor za talentovane mlade ljude, jer im nudi mogućnost da na pravi način razviju svoj kreativni potencijal, steknu neophodna znanja Imagei vještine i osposobe se za kvalitetno obavljanje izabrane profesije, te postanu uspješni protagonisti pozorišne, filmske i medijske scene u Crnoj Gori i šire.

UCG: Rad sa studentima Fakulteta dramskih umjetnosti svakako je specifičan po svojoj prirodi. Šta on zapravo obezbjeđuje studentima?

Garić: Brižljivo osmišljeni kurikulumi i izvrstan nastavni kadar, izuzetno posvećen razvoju svojih studenata, obezbjeđuju visok nivo edukacije. Vrlo je bitna i činjenica da se značajan dio obrazovnih ciljeva ostvaruje kroz praktičan rad, tokom svih godina trajanja studija. Dakle, naši studenti nisu u statusu primalaca informacija, koje će početi da primjenju u radu jednog dana, po završetku studija, kada se zaposle, već su od samog početka studiranja u stvaralačkom procesu, u ispitivanju tih informacija i mogućnosti njihove primjene. Tako se njihovi talenti i kapaciteti razvijaju na najbolji način. Profesionalnom razvoju studenata doprinosi i mogućnost javnog predstavljanja umjetničkog rada, tokom studija. Uz to, dešava se, nerijetko, da upravo na tim javnim ispitima njihov rad bude zapažen od strane producenata i reditelja, pa da dobiju angažman u profesionalnim projektima, što dodatno unapređuje njihov umjetnički razvoj.

UCG: Vaši alumnisti su danas važni akteri umjetničke, kulturne i medijske produkcije u Crnoj Gori. U kojoj mjeri to privlači i podstiče buduće studenate da upišu Fakultet dramskih umjetnosti?

Garić: Naši bivši studenti su ostvareni i priznati umjetnici, ne samo u Crnoj Gori, nego i van nje. Njihov uspjeh je rezultat njihovog talenta i rada, ali i svjedočanstvo našeg kvaliteta, potvrda da smo ih dobro pripremili za profesionalnu karijeru, potvrda svega što sam navela u odgovoru na prvo pitanje. Kadar koji mi obrazujemo nije sakriven na nekim, javnosti nedostupnim, radnim mjestima, na kojima će uvid u njihov kvalitet imati samo par najbližih kolega. Rad naših diplomiranih glumaca, reditelja, producenata i dramaturga je izložen procjeni i stručne kritike i ukupne javnosti, što znači da su i rezultati našeg rada transparentni. Svakako je ta činjenica od velikog značaja kandidatima, koji razmišljaju o upisu na FDU. Upoznati sa uspjehom naših bivših studenata, znaju da je i pred njima mogućnost da na našem Fakultetu kvalitetno razviju svoj talenat, steknu odlično umjetničko obrazovanje i pripreme se, na najbolji način, za buduću profesiju.

UCG: Realizovali ste i kampanju namijenjenu ovogodišnjim maturanitma Budi to što želiš – studiraj ono što voliš. Koji je cilj ove kampanje?

Garić: Kampanjom Budi to što želiš – studiraj ono što voliš, koja je naišla na sjajan prijem, smo, u saradnji sa našim bivšim studentima, željeli da doprinesemo prevazilaženju predrasude o tome da je rizik upisati umjetnički fakultet, jer se umjetnici teško zapošljavaju. To je zaista daleko od istine. U prošlosti je, možda, i bilo osnova za tu bojazan, ali ne vidim razlog da takvo mišljenje vlada i danas (a vlada, nažalost, kod jednog dijela populacije, još uvijek), kada se situacija jako promijenila, kultura naše zemlje se značajno razvila. Danas imamo mnogo institucija, koje zapošljavaju umjetnički kadar. Imamo, upravo zahvaljujući Fakultetu dramskih umjetnosti, vrlo živu i dinamičnu umjetničku produkciju – i dramsku i medijsku, a posljednjih godina se i filmska aktivno razvija i ima mnogo osnova da vjerujemo da će se sada, osnažena Filmskim centrom Crne Gore, sigurno još brže i kvalitetnije razvijati. Nema više prostora za strah od budućnosti sa umjetničkom diplomom u rukama. O tome govori pomenuta kampanja, odnosno uspješni umjetnici, koji se u njoj pojavljuju, demantujući te zastarjele, prevaziđene priče. Svi oni su studirali to što su željeli i danas se bave onim što vole, pripadaju zajednici uspješnih stvaralaca, svijetu koji im je, datim talentom, predodređen. Stručnjaci nikada neće biti bez posla, o bilo kojoj profesiji da je riječ.

UCG: Šta je najbitnije da kandidat pokaže na prijemnom ispitu kako bi postao dio FDU zajednice?

Garić: Poručujem talentovanim ljudima da izaberu budući poziv slušajući sebe, a ne druge, jer to je mnogo važno. Mislim da to najbolje znaju oni, koji se nisu usudili, koji se danas bave poslom koji ne vole, koji se svakog dana kaju zbog jedne pogrešne odluke. Zato, ukoliko mlade ljude interesuje neki od naših studijskih programa – Gluma, Drama i pozorište, Film i mediji – treba da dođu i pokušaju. Prijemni ispiti nisu toliko teški, kao što se priča. Ako su kandidati talentovani, radoznali, vrijedni, iskreni prema sebi, ako žele da se obrazuju, da rade na sebi, da se razvijaju, da sarađuju, da stvaraju – nema razloga za strepnju, jer imaju velike šanse da zadovolje kriterijume prijemnog ispita.

UCG: Predstavnici FDU gostovali su i na pekinškoj Akademiji za ples i uspješno realizovali nekoliko značajnih aktivnosti. Šta donose Vašem Fakultetu aktivnosti međunarodnom nivou?

Grić: Članovi nedavno osnovanog studija za istraživanje na polju plesa – Dance Lab FDU, igrali su na Međunarodnom festivalu plesa u Pekingu. To je zaista veliki uspjeh, jer mi ne školujemo buduće igrače, već glumce koji treba dobro da vladaju i plesnim izražajnim sredstvima. Sama činjenica da smo prošli selekciju, da će naši glumci igrati rame uz rame sa baletskim umjetnicima, nas je iznenadila i veoma ohrabrila, napunila samopouzdanjem. Neopisiv je osjećaj kada u programu, među nazivima plesnih teatara, trupa i akademija, pročitate – Fakultet dramskih umjetnosti, Univerzitet Crne Gore. Važno je povremeno otići malo dalje od svoje sredine, vidjeti kako rade drugi, umrežavati se, sarađivati. A u isto vrijeme i izmjeriti sopstvene snage, vidjeti na kojem si zaista nivou, kada si okružen umjetnicima iz cijelog svijeta. Recimo, kada filmovi naših studenata prođu međunarodnu selekciju i budu uvršteni u program nekog uglednog festivala, naravno da ih ohrabruje ta potvrda da su na dobrom putu. Aktivnosti Fakulteta na međunarodnom nivou su brojne, a očekujemo da će u narednom periodu biti još intenzivnije, jer je u novembru 2018. Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore primljen u Međunarodnu mrežu visokoškolskih ustanova za izvođačke umjetnosti, koja je dio Internacionalnog teatarskog instituta pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

UCG: Koju aktivnost Fakulteta dramskih umjetnosti u tekućoj studijskoj godini biste posebno istakli?

Garić: Tokom ove godine smo imali mnoštvo raznih vannastavnih aktivnosti, pa nije lako izdvojiti samo jednu. Kada na jednom mjestu imate toliko kreativnih ljudi, neminovno je da se stalno nešto zanimljivo dešava, da se radi, sarađuje, stvara, istražuje… Početkom jeseni smo realizovali performans Let’s go to Cetinje – European dance podium, povodom obilježavanja Dana evropske baštine, prikazali radove naših studenata na ART&CMS izložbi u Umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić, realizovanoj u saradnji sa Ministarstvom nauke, a zatim učestvovali na Festivalu plesa u Pekingu, koji smo pomenuli. Potom smo imali gostujuća predavanja istaknutih reditelja, pisaca, producenata, izdali knjigu Društveni mediji i upravljanje kominikacijama, doc. dr Vuka Vukovića. Nedavno smo realizovali program Interakcija – svijet umjetničkih profesija, u saradnji sa CNP-om, učestvovali na Festivalu igre Allegro i imali projekciju studentskih filmova u KIC-u Budo Tomović. Sredinom maja imali smo premijeru predstave Aura u Nikšićkom pozorištu. U tom projektu, koji je koprodukcija JU Zahumlje i FDU Cetinje, naši studenti glume i produkcije prevazišli su očekivane standarde studentskog projekta.