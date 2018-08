Demokrate DPS-u: Ne brinite za čistoću, sve se može oprati, osim obraz

Nakon što je DPS poručio da je Herceg Novi od najčistijeg postao najprljaviji, te poslao nekoliko fotografija, aludirajući da je za to kriva vlast u tom gradu, oglasio se OO Demokrata u Herceg Novom, koji poručuje da DPS starim fotografijama obmanjuje javnost. DPS-u poručuju da ne brine za čistoću, jer, kako kažu, sve se može oprati, osim obraz.

“Smiješni ste, i sraman je vaš pokušaj da bajatim fotografijama nastojite obmanuti javnost, ali neće vam uspjeti. Herceg Novi je danas grad na ponos građana i turista, nakon sumorne slike i kriznog perioda DPS vlasti, kada je grad bio spao na najniže grane”, poručuju Demokrate koje su dio vladajuće koalicije u HN.

<<<DPS: Od najčistijeg grada Herceg Novi postao najprljaviji<<<

Tada je preduzećem “Čistoća” d.o.o., poručuju Dermokrate, upravljala kao predsjednik odbora direktora Maja Bakrač, koja je tada pronašla upražnjeno mjesto u preduzeću i zaposlila svoga supruga.

Pored toga, ista osoba je, deset dana prije završetka izbora, zaposlila kadar iz sopstvene partije, na nepostojeće radno mjesto, na nepostojeću sanitarnu deponiju.Preduzeće je imalo više od milion eura duga, te je moralo da doživi reorganizaciju. Kolika su samo sredstva bila na raspolaganju, a ostavljen je vozni park star 30 godina. Sve je to dovelo do teške situacije u preduzeću, koja se odrazila na kvalitet života u gradu i koju smo mi počeli sanirati. Sa ponosom i konkretnim činjenicama možemo reći da smo ga doveli do potpunog poboljšanja”, navode u ovoj partiji.

Prema njihovim riječim, domaćinskim odnosom i radom, nakon dužeg perioda krize, stabilizovane su finansije. Dolaskom novog menadžmenta nabavljena je nova mehanizacija, uspostavljen efikasniji način rada u preduzeću i bolji nadzor nad sprovođenjem aktivnosti.

“Herceg Novi je bio najnečistiji grad u periodu 2014 – 2016 godine. Tada se gradom širio miris trulih kompromisa, zadah lažnih obećanja i neugodni mirisi brze propasti. Na sreću, takvo stanje se nije moglo trpjeti i narod je pokazao kako vrednuje takvu vrstu nečistoće. Građani Herceg Novog su napravili čist izbor, i odlučili da povjerenje daju onima koji će sanirati štetu i haos koji su izazvali predstavnici DPS-a. I uspjeli smo u tome. Povratili smo ono što je najvažnije za jedan grad, a to je vraćanje povjerenja građana u sistem”, jasni su oni.

Poručuju da se oni ne bave politikantstvom, niti gleadaju ko je odakle došao, već prihvataju ljude sa znanjem, stavom i idejama, a sve zarad dobrobiti zajednice.

“Kad smo kod dolazaka, obavještavamo vas da i vaši bivši članovi prilaze nama, razočarani što im je vaša politika pokazala svoje ružno lice”, zaključuju Demokrate.

M.D.