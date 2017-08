DF traži ostavku Šehovića: Plagiranje je nacionalni blam

Ministar prosvjete Damir Šehović trebalo bi odmah da podnese ostavku, zbog, kako navode iz Demokratskog fronta, blamaže u vezi plagiranja hrvatskog kurikuluma.

Poslanica Fronta, Branka Bošnjak, kazala je kako ostaje da se vidi da li će i ovaj skandal i blamaža ostati nekažnjeni.

“No, imajući u vidu dosadašnje iskustvo, očekujem da budu nagrađeni i poslati na „izdržavanje kazne“ u neku od naših ambasada u evropskim metropolama, uostalom kao čuvena ministarka nauke Sanja Vlahović koja se sada „pati“ u Rimu. Da nije tragično, bilo bi komično”, kazala je Bošnjak.

Prema njenim riječima, to je prava slika Crne nam Gore i pojedinih umišljenih neznalica kojima je najveći domet „copy-paste“ umijeće koje papreno naplate iz naših džepova kao navodno njihovo autorsko djelo.

“I takvi nam nažalost kreiraju i vode obrazovne reforme i vaspitavaju djecu. I imaju dovoljno drskosti, što je takođe jedna od osobina koja krasi neznalice, da se oglase i da nemušto na jedan udvornički način hvaleći one od kojih su prepisali, brane neodbranjivo, a duboko svjesni da ni malom djetetu ne mogu „prodati“ priču o navodnoj tehničkoj greški prilikom objavljivanja na sajt reformisanih kurikuluma. Neznalice naravno nijesu očekivale da će to neko da čita, a posebno ne neka učiteljica iz Zagreba, članica tima za reformu kurikuluma za osnovno obrazovanje i mislili su da će to glatko proći”, navodi Bošnjak.

Ali, kako kaže, u laži su kratke noge, pa je vrlo brzo izašlo na vidjelo kakav su to „trud“ uložili ti naši „stručnjaci“ da osmisle najznačajniji poduhvat ove Vlade, “kako se ministar Šehović, hvalio govoreći o reformi obrazovnog sistema”.

“E pa ministre Šehoviću, za ovaj nacionalni blam koji ste nam priredili vi i vaši politički podobni „copy-paste“ stručnjaci trebali bi isti čas da podnesete ostavku. Ovo je ta vaša ljubav prema Crnoj Gori, samo šverc i lopovluk i ništa dalje od toga. Svaki pravi patriota se stidi ove bruke. Nije obrazovanje Marlboro pa da se švercuje kako ste navikli gospodo na vlasti. Da ima pravne države, državno tužilaštvo bi trebalo odmah da odreaguje jer plagijatorstvo prestavlja krivično djelo. To je krađa nečijeg djela, nečijeg truda i rada”, poručuje Bošnjak.

Vlast, kako kaže, u kontinuitetu, nemilosrdno upropaštava obrazovani sistem iako su svjesni da je znanje najznačajniji resurs, “jedini koji nas može izvući iz ovog brloga u koji su nas partijski podobne neznalice bacile”.

“Ali očigledno da njima taj brlog odgovara i da u njemu najbolje plivaju. Koliko cijene taj resurs vidi se po odabiru ministara od elekventnog i pismenog Miga, preko „bijelog orla“ do „copy-paste“ Šehovića”, zaključila je Bošnjak.