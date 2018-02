Djelovi Cetinja i Nikšića sjutra bez struje

Djelovi cetinjske i nikšićke opštine sjutra će nekoliko sati biti bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Na Cetinju će, od sedam i 30 do 17 sati i 30 minuta, bez struje biti Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

U Nikšiću će, od osam i 30 do 12 sati bez struje ostati Balosavi,Tupan, Klenak, Štrpca, Dubravča do, Dolovi, Milovići, Macavare, Renovac, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Crni Kuk, Somina, Krtine, Dubočke i Cerovačka glavica.

Od deset i 30 do 15 sati povremeno će bez struje ostajati Počekovići, Kljakovica, Vidne, Podvrš, Vraćenovići, Jabukovac, Koravnica, Granični prelaz Vraćenovići, Obljaj, Pilatovci, Rvana Gora, Vučji Do, Bratogošt, Bjelica, Vrbica, Ubla i Crkvice.

Od deset do 15 sati bez struje će biti Klenak, od deset do 12 sati i 30 minuta Gornji Pilatovci, a od 13 do 15 sati Donji Pilatovci.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.