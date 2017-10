Dok se ne otvori dom, brucoši VMŠ u hotelu II Sole

Brucoši Visoke medicinske škole iz centralnih i južnih krajeva Crne Gore od sjutra veče biće smješteni u beranskom hotelu ,,Il Sole“, kako bi od ponedjeljka mogli da prate predavanja po izmijenjenom nastavnom planu kojim je definisano da će najveći dio nastave biti obavljan u Beranama, piše Pobjeda.

U Podgorici nastava će se odvijati svega dvije sedmice po semestru.

Studenti sa juga i iz centralne regije države ranije su najavljivali da će stupiti u štrajk ukoliko im nadležni ne ispune dva zahtjeva. Tražili su da im se zbog izmijenjenog plana realizacije nastave prema kojem više neće imati sedmično predavanja tri dana u Podgorici, a dva u Beranama, obezbijedi smještaj u Beranama. Drugi zahtjev se tiče brucoša koji su zaposleni, a koji traže da im se zato omogući da pohađaju samo 50 odsto nastave.

Predstavnica studenata sa juga Ivana Damjanović rekla je za Pobjedu da su zadovoljni što su im nadležni riješili pitanje smještaja u Beranama. Ona kaže da će u hotelu boraviti oko desetak dana dok se ne otvori studentski dom.

“Plaćaju nam i menzu koja postoji u okviru doma za srednjoškolce. Kada se otvori studentski dom u sklopu njega imaćemo i novu menzu”, rekla je ona.

Damjanović ističe da očekuje od nadležnih da ispune i njihov drugi zahtjev, odnosno da omoguće zaposlenim brucošima da dolaze samo na dio nastave.

Pojedini studenti su im, takođe, ispričali da u Beranama nije obezbijeđen smještaj i za studente koji dolaze sa sjevera.

Prema novoj odluci za realizaciju nastave na Visokoj medicinskoj školi predavanja će se realizovati u Beranama, izuzev za dio praktične nastave iz osnova zdravstvene njege I i II i kliničke prakse I i II koja se obavlja u Kliničkom centru Crne Gore. Od ukupnog broja časova iz osnova zdravstvene njege u planu je da se 150 sprovodi u toku dvije nastavne nedjelje u kontinuitetu u svakom semestru. To znači da će brucoši u toku dvije sedmice dnevno imati 15 časova u trajanju po 45 minuta što nije u skladu sa Statutom UCG u kojem je navedeno da optimalno radno opterećenje studenata iznosi 40 sati sedmično.

Dekan Medicinckog fakulteta Goran Nikolić nedavno je za Pobjedu kazao da ne osporava činjenicu da se dio odluke koju su donijeli kosi sa normama Statuta, ali da drugo rješenje nemaju. On je rekao i da nastava nije toliko opterećujuća kao što izgleda.

“To nije 12 sati predavanja, već je to klinički rad, jedno dežurstvo 12-časovno. To je rad na odjeljenju koji podrazumijeva, recimo, i neku relaksaciju uz kafu i tako dalje. To nije kondenzovana nastava”, kazao je on tada.