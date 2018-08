DPS: Kad preletačevići pričaju o obrazu

Drago nam je da je naše saopštenje imalo efekta i da ste konačno počeli da čistite grad, saopštili su iz OO DPS-a Herceg Novog, reagujući na Demokrate.

<<<Demokrate DPS-u: Ne brinite za čistoću, sve se može oprati, osim obraz<<<

Njihovo reagovanje prenosimo u cjelosti

Isto tako,drago nam da ste nabavili najnovije polovno vozilo iz 2012. godine i da se time brzopleto pohvalio niko drugi do predsjednik Opštinskog odbora Demagoga Tivat,Vladimir Arsić,kojeg ste kao dipl.ing. elektronike i telekomunikacija u nedostatku sopstvenog kadra u Herceg Novom, zaposlili kao direktora Čistoće doo. Nema šta, čovjek napreduje u struci za koju se školovao. Partijski se dobro doškolovao i naučio kako da prigrabi tuđe rezultate, jer brzina kojom je nabavio najnovije polovno vozilo iz 2012. godine je za svako poštovanje.

U nedostatku argumenata, zatečeni slikama koje pokazuju vaš nerad, u svom saopštenjuposegnuli ste za novimobmanama. To vam, naravno, nećemo dozvoliti. Umjesto bilo kakvog ubjeđivanja oko obraza, podsjetićemo vas na izjave predsjednika opštinskog odbora Demagoga HN,koje najbolje govore o njegovom i vašem obrazu.

1. Katić: „Nove stručne kadrove biraće komisije, a ne kumovi“. Rezultat:nikad više zaposlenih iz rodbinskih i kumovskih porodica koalicije na vlasti u Herceg Novom.

2. Katić: “Idemo na depolitizaciju lokalne samouprave, a ta depolitizacija će da bude apsolutno transparentna, tako da tu neće biti političkog upliva i slično.”Rezultat:isključivo politički kadrovi na svim funkcijama, bez provjere sposobnosti i stručnosti.

3. Katić: “…u prvoj polovini 2018. Usvojićemo novu strategiju razvoja grada”. Rezultat: Strategije razvoja grada do današnjeg dana nema.

4.Katić: “…uskoro ćemo imati rješenje lokacije za nadzemne i podzemne garaže, a vrlo brzo i uređenje kompletnog Šetališta, kao i sređivanja lokalne putne mreže, sa centrom grada”. Rezultat:ništa od navedenog nije realizovano.

5. Katić:“…mislim da bi uskoro mogli doći do dogovora da li će se putarina ukinuti ili će ostati djelimično da se plaća dijelom godine. Plan je da se sve definitivno dogovori do sredine februara…”Rezultat:putarina se plaća i dan danas.

6. Katić: “…radili smo danonoćno kako bismo započete projekte realizovali i mislim da smo na dobrom putu da ih završimo do sredine 2018. To je, prije svega, kolektor – vraćanje ploča na Šetalište od hotela Plaža do Forte Mara, kao i na dio od Galeba do Mimoze. To bi trebalo da bude gotovo do maja.”Rezultat:ništa od navedenog nije realizovano do danas.

7. Katić:“…u Skupštini sve odluke donosimo jednoglasno i tu se ogleda stabilnost vlasti. Riječ je, uglavnom, o mladim ljudima koji su željni da rade i da naprave nešto kako bi grad krenuo naprijed.”Rezultat:mladi odbornici NIKADA ništa nisu rekli.

8. Katić: “…usvojićemo PUP do 15. juna”. Rezultat: PUP nije usvojen.

9. Katić: “…napravićemo novu organizaciju rada lokalne uprave.Biće definisano kako treba da funkcioniše,jer svi sekteraijati u lokalnim upravama u Crnoj Gori nisu isti. I mi ćemo zato razmotriti da li su ovoliki broj i struktura sekteraijata u Opštini Herceg Novi potrebni.”Rezultat: uvećan je broj sekretarijata, anjihovadioba sprovedena sve dok se nije stvorilo dovoljno načelničkih mjesta za sva politička uhljebljenja.

10.Katić je odgovarajući na pitanje da li ima viziju kako riješiti tehnološki višak ustvrdio da apsolutno ima plan, viziju i program na koji način racionalizovati sva mjesta u opštinskoj administarciji. Rezultat: broj radnih mjesta uopštinskoj administraciji ne da nije racionalizovan, već je povećan.

Vrijeme je najbolji svjedok praznih obećanja, neznanja i nesposobnosti Demagoga. Kao i uvijek do sada, građani Herceg Novog procijeniće samo koliko će vam dati vremena.