Drama na letu od Beograda do Podgorice, grom dva puta udario u avion

U avionu kompanije Air Serbia na letu od Beograda do Podgorice večeras se dešavala prava drama. Tokom leta grom je dva puta udario u avion, putnici nisu puno paničili ali bilo je mučno, kazao je CdM-u jedan od putnika.

“Avion komapnije Air Serbia, pun putnika, je u 19.05 časova iz Beograda poletio prema Podgorici. Dok je avion bio, čini mi se iznad Mojkovca, grom je najprije udario u lijevu stranu letjelice blizu repa, potom se čuo strašan prasak i nakon minut-dva pojavio se bljesak nalik požaru. Nije bilo velike panike, ali je bilo mučno”, ispričao je CdM-u ovaj putnik.

Iz avio kompanija su ranije objašnjavali da ovakvi slučajevi nisu nepoznanica u svijetu vazduhoplovstva. Gromovi udaraju u avione daleko češće nego što to putnici misle i znaju. Može se reći da svaki avion u prosjeku udari grom jednom u dvije godine ali oni su konstruisani tako da to za njih ne predstavlja nikakav problem. Putnici često to i ne primijete.

Do udara najčešće dolazi kada avion prolazi kroz olujni oblak, na visini između dva i pet kilometara od tla, ali najbitnije je da putnike to uopšte ne treba da brine. Nekada se može dogoditi da čuju određenu buku ili da vide bljesak svjetlosti kroz prozor ali neće osjetiti ništa. Udar groma zapravo može pogoditi više putnike koji čekaju sljedeći let istim avionom u smislu odlaganja leta jer nakon slijetanja avion mora proći kroz bezbjednosne provjere.

