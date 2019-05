Drašković odlazi zbog Kadije i loše klime u Javnom servisu

Član Savjeta Radio Televizije Crne Gore Mimo Drašković povukao je saglasnost za ponovnu kandidaturu u tom tijelu zbog, kako je kazao za Pobjedu, ličnih razloga, navodeći, pored ostalih i nedavnu sudsku presudu da smjena bivše generalne direktorice Javnog servisa Andrijane Kadije nije bila zakonita.

On je poručio da se nada da će Javni servis u budućnosti dostići potrebni nivo novinarskog profesionalizma i ,,da će radeći u funkciji građana, kao svjetionik obasjavati mutno medijsko nebo Crne Gore“.

“Bez obzira na to što se radi samo o prvostepenoj presudi, kao i činjenici da je bivšu generalnu direktorku smijenio Savjet RTCG većinom glasova, a ne član Savjeta Mimo Drašković, kao podnosilac inicijative za koju i dalje vjerujem da je bila opravdana i zakonski utemeljena, smatram da je povlačenje kandidature za novi saziv Savjeta (za koju imam podršku i više nego dovoljnog broja NVO) moj skromni čin kojim ću, onima koji to do sada nijesu umjeli, pokazati kako se preuzima odgovornost koja zakonom nije ni propisana ni definisana i poštuju institucije države Crne Gore (čak i kada se ne slažemo sa njihovim odlukama)”, kazao je Drašković.

Kao razlog povlačenja navodi i „lošu klimu“ koja se osjeća unutar Javnog servisa, ali i “dugogodišnji bespotrebno usijani, vještački kreirani i medijski spinovani društveno-politički ambijent kada je u pitanju RTCG“.

“Svom protivkandidatu i sadašnjem kolegi Milanu Radoviću želim srećan i uspješan rad u budućem sazivu Savjeta”, poručio je Drašković.

Drašković je Kadijinu smjenu inicirao u junu prošle godine, jer je, kako je obrazložio, ugrozila nezavisnost Javnog servisa time što je potpisala ugovor sa NVO Centar za građansko obrazovanje u okviru projekta ko ji je finansirala Evropska unija “Činjenice su važne, inovativno i objektivno novinarstvo za Evropsku uniju“. Njenu smjenu podržala je većina u Savjetu.

Kadija je, kao i prethodno razriješeni generalni direktori Branko Vojičić i Rade Vojvodić, tužila Javni servis, jer je smatrala da je nezakonito smijenjena.

Prošlog mjeseca, Osnovni sud u Podgorici donio je prvostepenu presudu da je Savjet RTCG nezakonito smijenio Kadiju i da sporni ugovor nije mogao da ugrozi nezavisnost, već kako u presudi piše, “baš naprotiv donio je dobro Javnom servisu i novinarima koji tu rade“.