Drvo mira opet okupilo Barane: Starobarska čaršija ponovo domaćin Maslinijade

🌿 Maslinijada 2018 🌿 Traditional manifestation in Old town of Bar Celebrating the annual olive harvest with free olive-everything tastings, lashings of wine and traditional perfomances 🍷🌿 Thanks dear @_vvphoto for these photos 💕 #sharemontenegro 😍 __________________________________________________ #montenegrocoast #montenegro #crnagora #maslinijada2018 #maslinijada #barmontenegro #staribar #traditional #manifestation #olive #olivetree #oliveoil #lovenature #lovemontenegro #love #visitMontenegro #visitbar #mustsee #november #food #photooftheday