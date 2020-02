Državljanin Crne Gore na kruzeru koji je u karantinu zbog koronavirusa

Jedan državljanin Crne Gore nalazi se na kruzeru “Diamond Princess”, koji je stavljen u karantin zbog koronavirusa, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja Japana.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Japan ih je obavijestio da se na pomenutom brodu nalazi ukupno 3.711 putnika i članova posade, od čega je njih desetak, dobi od 50 do 80 godina, pozitivno na korona virus.

“Nema potvrde da je među njima crnogorski državljanin. Još nije poznat identitet putnika, ali je svima obezbijeđen kontakt sa porodicama”, naglasili su MVP-u.

Japanski nadležni organi odlučili su da će brod biti u karantinu narednih 14 dana.

“U toku je komunikacija sa Ministarstvom vanjskih poslova Japana, a o svim novim informacijama u vezi sa pomenutim slučajem, javnost će biti blagovremeno obaviještena”, navode u Ministarstvu.

<<<Kruzer sa 3.711 ljudi u karantinu na obalama Japana<<<

VIDEO: 🇯🇵 Japan has quarantined a cruise ship carrying 3,711 people and was testing those on board for the new #coronavirus on Tuesday after a former passenger was diagnosed with the illness in Hong Kong #DiamondPrincess pic.twitter.com/1S1s8MRKd9

— AFP news agency (@AFP) February 4, 2020