Đukanović najavio gradnju sinagoge u PG krajem godine

Predsjednik DPS-a Milo Đukanović najavio je na otvaranju konferencije Jevrejske zajednice Mahar u Budvi da će krajem godine u Podgorici početi gradnja sinagoge.

Kako je dodao, to će biti prva novoizgrađena sinagoga u Evropi u ovom vijeku.

“Zadovoljan sam što je jevrejska zajednica u Crnoj Gori osnovana u vrijeme kada sam predsjednik Vlade. Cijenim što se konstruktivni odnosi sa crnogorskim institucijama razvijaju neometano od prvog dana. Ova sinergija se reflektuje i na odlične odnose između Crne Gore i Izraela, kojima snažan lični pečat daje i naš počasni konzul u Tel Avivu Nimrod Rinot. Mislim da je za sve sjajna vijest da će u Podgorici do kraja godine početi gradnja sinagoge, koja će biti prva novoizgrađena u Evropi u ovom vijeku”, dodao je Đukanović.

Istakao je da su ponosni što je Crna Gora država u kojoj nikad nije bilo antisemitizma.

“Posebno na činjenicu da smo, pored Albanije, jedina evropska država u kojoj je bilo više Jevreja poslije, nego uoči Drugog svjetskog rata. Jedna smo od zemalja i u današnjoj Evropi gdje su Jevreji potpuno bezbjedni, gdje se ljudi sa kipom dočekuju s poštovanjem širom Crne Gore. Ponosni na naše građane svih vjera i nacija koji su tokom krvavog raspada Jugoslavije štitili manjine i snažili multietničnost, koji su sačuvali ovdje mir i doprinijeli da Crna Gora bude jedina jugoslovenska republika u kojoj nije bilo ratova i ratnih razaranja”, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Crnogorci i Jevreji su pokazali da imaju mnogo toga zajedičkog i u istorijskoj istrajnosti i odlučnosti da stvore i obnove svoje zemlje i očuvaju svoj identitet.

“Država Izrael, osnovana prije samo 70 godina, stvorena ni iz čega, u pustinji izgleda kao jedno od svjetskih čuda. Isto tako i jevrejska dijaspora koja je uspjela da prevaziđe strahote Holokausta. Danas Jevreja u svijetu ima onoliko koliko ih je bilo i prije Drugog svjetskog rata. I Crna Gora je do obnove svoje nezavisnosti prošla kroz mnoge scile i haribde balkanskih i evropskih političkih previranja ali je ponovo pronašla svoj put, i danas je moderna evropska država, najmlađa članica NATO, u poodmaklom pregovaračkom procesu za članstvo u EU. Naši međunarodni partneri je zovu zemljom dobrih vijesti sa Balkana, i sidrom njegove stabilnosti. Neko je rekao da je to možda i najveći demokratski projekat u Evropi poslije rušenja Berlinskog zida. I uspjesi koje je Crna Gora ostvarila samim činom obnove svoje nezavisnosti, i ostvareni progres nakon toga, djeluju kao čudo u današnjem globalnom kontekstu”, naveo je on.

Đukanović je podvukao da su Crnogorci i Jevreji nacije sa velikom istorijom i da im je zajedničko to što su kroz vjekove očuvali i njegovali svoju kulturnu baštinu,

“To je još jedna važna nit koja nas spaja. Siguran sam da će se i na ovogodišnjoj konferenciji Mahar čuti mnogo mudrih riječi, ne samo o jevrejskom pitanju, od gostiju koji su došli iz cijelog svijeta. Nadam se da ćete otići sa puno pozitivnih utisaka iz Crne Gore i da ćemo se ovdje, ili u vašim zemljama, svuda, redovno sretati kao poštovaoci i prijatelji”, zaključio je Đukanović.