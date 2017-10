Duško Zarubica: Bez dostojanstvenog rada nema ni izlaska društva iz siromaštva

Ovogodišnji moto Svjetskog dana dostojanstvenog rada, koji se obilježava danas, je borba za minimalne zarade, ali povećanje plata do nivoa da se od njih može živjeti, kazao je u intervjuu za Pobjedu generalni sekratar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica.

“Svjedoci smo sve većih razlika u životnom standardu, na štetu ogromne većine koja sastavlja kraj sa krajem. Razlike su, između ostalog, posljedica takozvanog „kazino kapitalizma” i pohlepe za profitom vlasnika kapitala, koji se često gomila preko radničkih leđa. Ove godine upravo želimo da ukažemo na te činjenice, tako da su poruke koje ove godine upućuje Međunarodna konfederacija sindikata globalne prirode, a opet primjenjive i na ovom prostoru” kazao je Zarubica.

Šta podrazumijeva dostojanstven rad za koji se sindikati bore?

ZARUBICA: Dostojanstven rad mora biti u centru pažnje svih vladinih akcija usmjerenih na obnovu ekonomskog rasta i novu globalnu ekonomiju koja stavlja ljude na prvo mjesto. Imamo paradoksalne situacije da se bilježi ekonomski rast, što je naravno cilj ekonomske politike, ali da i radnici i njihove porodice ne osjećaju benefite od toga. Vlada bi trebalo da razmatra pozive sindikata koji traže dostojanstvene plate, sigurna i bezbjedna radna mjesta, te zaustavljanje pohlepnih korporacija koje određuju pravila ekonomije. To znači garancija da minimalna plata mora biti dovoljna da osigura dostojanstven standard života, da se poštuju prava na slobodu udruživanja i prava na kolektivno pregovaranje za sve zaposlene.

POBJEDA: Kolika je stvarna moć sindikata?

ZARUBICA: Naš sindikat, kao jedan od socijalnih partnera, kroz socijalni dijalog učestvuje u donošenju veoma bitnih odluka i zakona koji se odnose napoložaj zaposlenih. S tim u vezi potrebno je podsjetiti da se u interesu potpunije zaštite prava zaposlenih na dostojanstven rad pristupilo i potpisivanju Memoranduma o razumijevanju o programu dostojanstvenog rada za period 2015-2017. u aprilu 2015. godine između Vlade, socijalnih partnera i Međunarodne organizacije rađa. Naravno da je to jedan od segmenata u unapređenju i zaštiti đostojastvenog rada, pored drugih rješenja u okviru zakonskih propisa.Bez dostojanstvenog rada nema izlaska iz siromaštva. Sindikati moraju biti odlučniji i jedinstveniji koristeći sve legalne vidove sindikalne borbe za sigurno radno mjesto, za zaradu, penziono-socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Svakako da se sva ova pitanja i borba za dostojanstven rad mogu obezbijediti unapređenjem zakona iz oblasti rada i socijalne zaštite i naravno uz učešće svih socijalnih partnera, odnosno kroz socijalni dijalog.

POBJEDA: Koji su osnovni problemi radnika koji su obilježili ovu godinu?

ZARUBICA: I ovu godinu, kao i prethodne obilježili su kršenje prava iz radnog odnosa, isplaćivanje zarada mimo Zakona i mimo zakonskih okvira, neredovno uplaćivanje poreza i doprinosa, kršenje prava na korišćenja godišnjih odmora, prekovremenog rada, rada u dane državnih i vjerskih praznika, kao i prava na sindikalno organizovanje i udruživanje. U SSCG imamo svakodnevnu komunikaciju sa zaposlenima koji nijesu zadovoljni položajem, kojima se krše njihova prava, o čemu svjedoče svakodnevna obraćanja našim pravnim kancelarijama. Našem sindikatu obraćaju se nezadovoljni i obespravljeni radnici tražeći zaštitu svog materijalnog, ekonomskog i socijalnog položaja, kao i radno pravnog statusa

POBJEDA: Koliko članova broji Savez sindikata Crne Gore i koliko granskih sindikata ima? Što ćete uraditi da povećate brojnost?

ZARUBICA: Kao reprezentativna organizacija, sa najvećim brojem članova na državnom nivou, brojimo oko 40.000 zaposlenih. Imamo 22 granska sindikata, konstituenata SSCG, koji zastupaju prava zaposlenih na nivou grana. Prioritet je očuvanje radnih mjesta, poboljšanje uslova rada, zaštite na radu, povećanje zarada i životnog standarda zaposlenih, a sve to nije moguće ukoliko se zaposleni ne organizuju u svoje sindikate koji će u budućnosti biti jedina zaštita pred poslodavcima i šire. Pored toga, Savez sindikata će insistirati da kolektivni ugovori važe samo za članove sindikata. Položaj svog članstva možemo unaprijediti jedino ukoliko se naše članstvo sindikalno organizuje, što svakako nije lako, iz razloga što mnogi poslodavci, posebno u privatnom sektoru ne dozvoljavaju sindikalno organizovanje. U narednom periodu, kao što je to i do sada bio slučaj, svoju aktivnost usmjerićemo ka većem sindikalnom organizovanju, kroz veću informisanost zaposlenih o njihovim pravima i obavezama, te pružanju stručne pravne i sudske zaštite svom članstvu preko naših pravnih kancelarija SSCG.

POBJEDA: Nacrt zakona o radu je prošao javnu raspravu, koje su to tačke koje vi ocjenjujete boljim za radnike u odnosu na prethodni zakon?

ZARUBICA: U toku javne rasprave o Nacrtu zakona o radu organizovali smo okrugli sto na kome su date primjedbe, prijedlozi i sugestije koje su proslijeđene Ministarstvu rada i socijalnog staranja na dalji postupak. Smatramo da su novim Zakonom o radu predviđena rješenja koja se mogu ocijeniti afirmativnim, a tiču se prije svega rada na neodređeno vrijeme, roditeljsko odsustvo, ugovore van radnog odnosa, disciplinski postupak, zaštitu prava zaposlenih… Posebno treba istaći da se novim Zakonom o radu predviđaju i određene novine, a odnose se na donošenje akta o sistematizaciji, javno oglašavanje radnih mjesta, rad na određeno kao izuzetak i to u trajanju od 36 mjeseci, uključujući i rad preko agencija o ustupanju zaposlenih, obavezno obraćanje zaposlenih Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova prije obraćanja nadležnom sudu, kao i obaveza poslodavca da prihvati postupak mirnog rješavanja radnog spora… I pored toga što je radna grupa za izradu ovog Nacrta zakona postigla veliki stepen konsenzusa oko određenih pitanja, ipak mi nijesmo u potpunosti zadovoljni predloženim rješenjima, a posebno onim koja se odnose na rad na određeno vrijeme (koje se vezuje za zaposlenog, a ne za radno mjesto), pitanje agencija za ustupanje zaposlenih, pitanje zarada, preraspodjela radnog vremena, zastarelost potraživanja… Posebno treba insistirati na sprovođenju zakonskih normi u praksi, jačanje kontrolnih funkcija državnih organa, jer ako toga nema, onda nema ni adekvatne primjene, niti zaštite položaja zaposlenih.