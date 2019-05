Duže radno vrijeme u filijalama u Podgorici i primorju

Shodno odluci Ministarstva unutrašnjih poslova, a u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima, u područnim jedinicama i filijalama za građanska stanja i lične isprave u Podgorici i primorskim gradovima radiće se produženo.

Tako će od ponedjeljka, 13. maja, Područna jedinica za građanska stanja i lične isprave Podgorica raditi od 7 do 19 časova, a usluge građanima pružaće od 8 do 18 časova svakog radnog dana.

“Na ovaj način dodatno će se unaprjediti usluge, smanjiti gužve i čekanje u ovoj najfrekventnijoj područnoj jedinici koja dnevno zaprimi i do 2000 zahtjeva po različitim osnovama”, saopšteno je iz MUP-a.

Imajući u vidu prioritete adekvatnog i blagovremenog pružanja usluga i informacija građanima, od 20. maja do 20. jula, biće uvedeno desetočasovno radno vrijeme u područnim jedinicama i filijalama na primorju, gdje će službenici MUP-a raditi od 7 do 17 časova, a usluge građanima, turistima i privrednicima pružati u periodu od 8 do 16 časova.

“Uvođenjem dužeg rada sa građanima i kontinuiranim unapređenjem kvaliteta usluga, Ministarstvo unutrašnjih poslova orjentisano je na dostizanje i dosljednu primjenu standarda Evropske unije u oblasti javne uprave u čijem su fokusu građani i njihove potrebe”, navode u MUP-u.

S.Đ.