Džudi Kuo: Teško je reći zbogom, Crna Goro

Zamjenica ambasadorske Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Džudi Kuo ne prestaje da se oduševljava prirodnim ljepotama naše zemlje koje će joj, kako kaže, najviše nedostajati kada joj istekne mandat.

“Oproštajni izlet na obali Core Gore i posljednje plivanje u mirnim vodama Bokokotorskog zaliva. Tužna sam što se bliži kraj mog mandata u Crnoj Gori. Oduševljenje zemljom i ljudima uvijek će ostati dio mene. Teško je reći zbogom, Crna Goro”, navela je ona na Tviter nalogu.

— Judy Kuo (@judykuokhoa) July 19, 2020