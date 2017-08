EPCG: Partneri obavezni da poštuju ograničenja emisije dimnih gasova

Povodom kritičkih i netačnih navoda iznešenih od strane pojedinaca i nekih NVO, a povodom projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja i najavljenih direktiva EU, Elektroprivreda Crne Gore još jednom želi da istakne da se postojeće stanje elektro-energetskog sektora nedvosmisleno može razvijati kroz ekonomski-ekološku opravdanu upotrebu uglja i proizvodnju električne energije u pljevaljskom području.

“Podsjećamo da je Škoda Praha, ili bilo koji drugi partner u projektu Bloka II, obavezan da u ponuđenim tehničkim rješenjem zadovolji sve najstrožije granične vrijednosti emisija dimnih gasova predviđene nacionalnom i evropskom legislativom. Takođe imajući u vidu i najavljenu ekološku rekonstrukciju Bloka I navodimo da će i ekološki rekonstruisani Blok I, na kom je predviđena ugradnja sistema za odsumporavanjei denitrifikaciju, poboljšenje postojećeg elektrofilterskog postrojenja kao i sistema otpadnih voda, takođe ispunjavati ove uslove. Elektroprivreda Crne Gore ne samo da je upoznata sa ovim pitanjem u šta sumnjaju predstavnici pojedinih nevladinih organizacija, već je u objavljenom javnom pozivu za odabir projektanta idejnog projekta i za ekološku rekonstrukciju Bloka I, objavljenom u junu, tražila da projektant da predlog tehničkog rješenja uzimajući u obzir i strožije granične vrijednosti emisija predviđene najnovijim standardima LCP BREF dokumenta u odnosu na postojeće standarde predviđene nacionalnim zakondavstvom tj. Direktivom o industrijskim emisijama 2010/75 /E”, saopšteno je iz EPCG.

Iz tog preduzeća dodaju da uokviru trenutnih pregovora sa kompanijom Škoda Praha i njenim partnerom kompanijom General Electric predviđeno je da blok II TE Pljevlja tehničko-tehnološki bude projektovan i izgrađen tako da pored trenutno važećih graničnih vrijednosti emisija predviđenih nacionalnim zakonodavstvom i Direktivom o industrijskim emisijama zadovolji i strožije granične vrijednosti predviđene LCP BREF dokumentom.

Napominju da se očekuje da će početak primjene novih strožijih graničnih vrijednosti emisija dimnih gasova u zemljama EU otpočeti u 2021. godini, a da se što se tiče zemalja koje su u procesu pridruživanja EU tek očekuje tačno definisanje datuma od kog će se ove vrijednosti primjenjivati.

“Vezano za primjenu Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EC ističemo da su odgovarajućim odlukama Ministarskog Savjeta Energetske zajednice čije je Crna Gora član predviđeni mehanizmi tj. tranzitni periodi u kojima je predviđeno da se izvrše ugradnje potrebnih ekoloških sistema i da je u skladu sa Odlukom donijetom u oktobru 2016. godine u Sarajevu dozvoljeno TE Pljevlja da radi sa postojećim nivoom emisija do 20.000 radnih sati počev od 1.01.2018. do 31.12.2023. godine. EPCG će kao i do sada pratiti, u saradnji sa MEK-om i MORT-om, buduće izmjene nacionalnog zakonodavstva po ovom pitanju i obezbijediti puno poštovanje i novih strožijih graničnih vrijednosti emisija kada one postanu obavezujuće. Sa druge strane vaznost postojanja i izgradnje novog stabilnog izvora energije se ne dovodi u pitanje. To je pokazao i rad Bloka I u periodu jan-feb ove godine kada su bile ekstremno niske temperature bez padavina kao i terenutni sa visokim temperaturama uz susni period kada je okosnica stabilnosti elektroenergetskog sistema upravo Blok I kao bazni izvor energije”, ističu u saopštenju.

Dodaju da je da je Studija opravdanosti projekta izgradnje Bloka II, koju je izradio renomirani finansijski konsultant Deloitte, pokazala da je projekat isplativ i to u svim varijantama scenarija izgradnje kao i da su ostale relevantne studije, evropskih kompanija Fichtner i Pöyry, takođe potvrdile opravdanost projekta uzimajući u obzir sve aspekte njegove realizacije.