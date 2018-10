Eraković: Nema političkog uticaja na Klinički, nemojte doktore nepravedno optuživati

Istraživanje među doktorima o sistemskoj i političkoj korupciji u javnom zdravstvenom sistemu može se uzeti kao polazna tačka za zajedničke napore svih zainteresovanih strana da se zakorači u proces sistemskog ozdravljenja zdravstva kroz sve aspekte.

To je saopšteno na okruglom stolu Sindikata doktora medicine Crne Gore (SDMCG) „Kako do unapređenja regulative i prakse u zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori?” u okviru projekta „Struka ispred politike!“, koji SDMCG realizuje u saradnji sa Ljekarskom komorom Crne Gore, a kroz program „Smjestimo korupciju u muzej“ Centra za građansko obrazovanje (CGO), koji finansira Evropska unija.

Direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), Jevto Eraković, danas je poručio da ne preponaje politički uticaj u radu KCCG, te da ljekari samo traže da im “se ne prišiva ono što apsolutno nema opravdanost u praksi”.

On je napomenuo da KCCG ima potpuno jasnu viziju svog razvoja koja se, kako je pojasnio, prije svega, oslanja na doktore.

“U posljednje vrijeme je fokus javnosti usmjeren prema zdravstvenom sistemu Crne Gore i to prilično neopravdano u određenim situacijama. Bojim se da to ponekad postaje instrument sa različitim motivima i ciljevima i mislim da to nanosi veliku štetu zdravstvenom sistemu Crne Gore, a prije svega doktorima, koji rade u institucijama zdravstvenog sistema”, kazao je Eraković.

On je rekao da “apsolutno” ne prepoznaje politički uticaj u radu KCCG.

“Sve kolege znaju da niti proces sručnog usavršavanja, niti proces odlučivanja unutar KCCG apsolutno nema nikakav politički prizvuk. Bilo je opozicionih predstavnika koji su vršili najodgovornije funkcije u KCCG i danas rade neke od najodgovornijih zadataka u funkcionisanju KCCG”, istakao je Eraković.

On je rekao da su uslovi rada u KCCG značajno poboljšani.

“Ali, postoje problemi koji su nagomilani dugi niz godina. Prije svega mislim na klinike, koje se nalaze izvan kruga KCCG, ali sam siguran da ćemo i te probleme riješiti korišćenjem fondova naših prijatelja iz EU”, naveo je Eraković.

Doktori, kako je kazao, ne traže imunitet za ono što oni rade ali, kako je kazao, ne žele da bude nepravedno optuženi.

“Ne tražimo imunitet, ali ne želimo da nam se prišiva nešto što apsolutno nema opravdanost u praksi”, poručio je Eraković.

On smatra da je korupcija u zdravstvenom sistemu Crne Gore prisutna u minimalnim procentima.

“To su glasine koje su neopravdano prisutne. Izolovani slučajevi postoje u bilo kojem uzorku, gdje ćete vršiti analizu. Ne mogu svi biti besprjekorni, ali odgovorno vam tvrdim da je to na jednom potpuno zanemarljivom procentu”, istakao je Eraković.

On smatra da je struka ispred politike najviše u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

“I u drugim segmentima treba se rukovoditi tim načelom”, kazao je Eraković.

Anketu pripremilo stručno lice

Predsjednica SDMCG, Milena Popović Samardžić, kazala je da je u istraživanju “Korupcija u zdravstvu iz ugla ljekara” učestvovalo 13 zdravstevnih ustanova.

“Vodilo se računa da postoji simetrična geografska distribucija, tako da smo imali jednu bolnicu sa sjevera, jednu iz centralne regije i jednu sa juga. Bilo je sedam domova zdravlja, od čega su tri sa sjevera, dva iz centralne regije, a dva sa juga. Institut za javno zdravlje, KCCG, kao jedinstvene ustanove ušle su u istraživanje i specijalna Bolnica Risan”, rekla je Popović Samardžić.

Ona je podsjetila da je anketirano 312 ljekara, što je 20 odsto ukupnog broja ljekara u javnom zdravstvenom sistemu.

“Samo 16 ljekara je odbilo da učestvuje u našem istraživanju. Jedna od njih je doktorica Ljilja Krivokapić, koja je u javnosti iznijela da ona i njeni članovi nisu učestvovali u ovom istraživanju”, kazala je Popović Samardžić.

Ona je rekla da se u formulaciji ankete oslanjalo na ankete iz EU, a anketu je, kako je dodala, pripremilo stručno lice, koje ima dugogodišnje iskustvo na tim poslovima.

Popović Samardžić je rekla da je osporavan rezultat koji je pokazao da preko 60 odsto ljekara ne bi prijavilo korupciju od strane kolega, zato što ne vjeruje institucijama države.

“Interesantno je da je preko 60 odsto građana, kada se rade ovakva istraživanja na opštoj populaciji, reklo identično. Ne treba da zaboravimo da su i ljekari građani ove države”, kazala je Popović Samardžić.

Ona je istakla de je 86 odsto ljekara reklo da partijske i političke veze dovode do zapošljavanja.

“Oko 60 odsto ljekara smatra da u njihovoj ustanovi postoji korupcija i vezano za ovo pitanje daje se pojašnjenje, gdje ljekari kažu da se korupcija odnosi uglavnom na zapošljavanje, na rješavanje stambenog pitanja, postavljanje direktora, proces dodjele specijalizacija, kontinuirane edukacije i javne nabavke”, kazala je Popović Samardžić.

Ona je rekla da je napravljen prijedlog mjera koji podrazumijeva izmjenu Pravilnika o dodjeli specijalizacija “gdje želimo popuniti eventualne pravne praznine na koje smo naišli i isto tako pojašnjenje nekih nejasnoća koje ostavljaju dosta prostora za manipulisanje”.

Popović Samardžić je rekla da što je zemlja manje razvijena, participacija države u troškovima za zdravstvo je niža.

“Najrazvijenije zemlje imaju gotovo stopostotnu pokivenost zdravstvene zaštite iz javnih izvora. Mi smo u odnosu na region ubjedljivo najgori. Naš budžet je trenutno 200 miliona, zapravo naš budžet nije 200, nego 300 miliona i to govori koliko treba povećati izdvajanja za zdravstvo”, kazala je Popović Samardžić.

Zdravstvo jedan od stubova napretka

Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević, istakla je da stabilnost, vitalnost i ukupni napredak društva počivaju na tri stuba, a to su, kako je navela, obrazovanje, pravosuđe i zdravstvo.

„Društva, u kojima je bilo koji od ovih stubova oštećen, nisu dobra, što i crnogorski građani i građanke sve bolnije osjećaju. Naime, korupcija koja nagriza zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje direktno i svakodnevno nas pogađa i dugoročno razara tkivo ovog društva“, kazala je Uljarević.

Borba protiv korupcije je, kako smatra, kontinuiran zadatak koji uključuje preventivna, edukativna, ali i represivna sredstva.

„Za kontinuitet te borbe odgovornost imamo svi. No, posebno je odgovorna struka, u ove tri oblasti, koja mora pokazati zrelost da identifikuje probleme, sposobnost da osmisli strateški odgovor, hrabrost da beskompromisno vodi tu borbu“, ocijenila je Uljarević.

Ona je ukazala da je istraživanje među doktorima o sistemskoj i političkoj korupciji u javnom zdravstvenom sistemu izazvalo buru u javnosti, ali da se ono, kako smatra, može uzeti kao polazna tačka za zajedničke napore svih dobronamjernih zainteresovanih strana da se zakorači u proces sistemskog ozdravljenja zdravstva kroz sve aspekte.

„Tu mislim na oslobađanje od političkih uticaja koji očito razorno djeluju, preko unaprijeđenja uslova u kojima ljekari rade, obezbijeđenja specijalizacija zasnovanih na zaslugama i adekvatnog materijalnog statusa, kao jednog od važnih preduslova posvećenosti zahtjevnom i veoma odgovornom poslu ljekara“, rekla je Uljarević.

Ona je istakla da treba da zabrinjavaju antikorupcioni projekti bez reakcija, a ne oni koji izazivaju lavine reakcija.

„Ukoliko ljekarska struka želi da radi sistemski na snaženju integriteta i dostojanstva ljekara, bez negiranja problema i bez odbrane neodbranjivog, a ovakvim intervencijama se ide ka tom cilju, uvjerena sam da ćete imati saveznike u najširim društvenim sferama“, zaključila je Uljarević.

Efikasna zdravstvena zaštita

Savjetnik za zdravstvo Predsjednika Crne Gore, Amer Halilović, kazao je da funkcionisanje zdravstvenog sistema predstavlja najvažniji segment u svakom društvu.

“Zato je potrebno da svi radimo na poboljšanju funkcionisanja ovog sistema. Ako je sistem dobar, onda ne može biti toliko dobar da ga ne možemo unaprijediti da bude još bolji. A ako ne funkcioniše dobro onda smo dužni da, kroz dijalog i sugestije sa svima koji su direktno vezani za sprovođenje tog sistema, tražimo rješenje za poboljšanje istog ”, rekao je Halilović.

KCCG, kako je ocijenio, pruža veoma efikasnu zdravstvenu zaštitu.

“Sve to što se radi tu mislim da zaslužuje najveću ocjenu”, kazao je Halilović.

On je rekao da specijalizacije moraju dobijati najbolje rangirani po konkursu i uslovima i “tu nema nikakve dileme”.

Poslanica u Skupštini Crne Gore, Branka Bošnjak, kazala je da u zdravstvenom sistemu, na rukovodećim funkcijama, ne postoji niko ko nije politički angažovan.

“Vrlo je malo onih koji nisu politički angažovani, što znači da se do tih funkcija stiže politikom. To je najveća greška koja nas je dovela do toga da narod više nema povjerenja u zdravstveni sistem. Nisu najbolji na mjestima odlučivanja, nego oni podobni”, kazala je Bošnjak.

Poslanica Demokrata u Skupštini Crne Gore, Valentina Minić, kazala je da je projekat pokazao da je politika ispred struke.

“U korupciji ne smijemo imati sentimentalnosti ni za koga i korupciju ne možemo dići na previsok nivo, jer svaki nivo na kojem se razgovara i pomoću kojeg se ukazuje na korupciju apsolutno treba da bude pohvaljen”, rekla je Minić.

Doktorica Nataša Miketić, rekla je da zdravstveni radnici nisu krivi za to što se godinama unazad politika stavlja ispred struke nego su, kako smatra, krivi politički činovnici koji ne završavaju svoj posao kako treba.