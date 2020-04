Evropska banka za obnovu i razvoj piše o konceptu nastave Uči doma

Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD objavila je danas tvit o “Uči doma” konceptu nastave koji se već neko vrijeme primjenjuje u Crnoj Gori zbog koronavirusa.

EBRD je navela da je ta internet platforma napravljena kako bi se nastavnicima i učenicima pomoglo da isprate školski raspored.

Our client @AmplitudoCG is a leading digital innovator in Montenegro that we've supported w/#EBRDdonors @eu_near & #SBIF.

As part of their #Covid19Response, they've created an online platform, #Učidoma (#LearnAtHome), to help teachers & students keep up with school schedule.👩‍🏫 pic.twitter.com/IfVLRMWlpW

— The EBRD (@EBRD) April 16, 2020