Evropska unija zatvara granice za Crnu Goru

Savjet Evropske unije usvojio je danas revidiranu listu zemalja čijim državljanima je dozvoljen ulazak u EU, a na njoj se ne nalazi Crna Gora.

Council updates the list of countries for which member states should gradually lift travel restrictions at the external borders as from 16 July 2020 ⬇️

— EU Council (@EUCouncil) July 16, 2020