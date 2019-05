Fejzić: Nek Ramazan bude prilika za širenje univerzalnih vrijednosti

Neka Ramazan, kao mjesec objave svih Božijih knjiga, bude prilika za širenje univerzalnih vrijednosti i poruka svim ljudima da svijet učine mirnijim, slobodnijim i pravednijim mjestom za sve, poručio je povodom ovog praznika reiz islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić.

“Dolazi nam Ramazan – mjesec Kur’ana i posta, u kojem je Stvoritelj najbliži svome stvorenju.Ramazan je mir sa Bogom, samim sobom i ljudima oko sebe. To je mjesec oprosta, udjeljivanja siromašnima, pomaganja bolesnima, pružanja pravde obespravljenima. Ramazanski post je vrelo duhovnosti vjerniku i snaga koja kida okove materijalnog i prolaznog. On ga čini odvažnim i dostojnim Božijeg emaneta na Zemlji. On je svijetlo za dobro a tama za zlo. I zaista, dok gore Božije kuće i stradaju vjernici u njima, svi se moramo zapitati kuda ide ovaj svijet? Svi smo pozvani da osvijetlimo vrijednosti suživota i pluralizma, a vjerski radikalizam i ideologije suprematije pošaljemo u tamu istorije”, navodi Fejzić.

Kako ističe, Islam je vjera mira i optimizma u kojoj nema mjesta za očaj.

“Vjernika krasi osmijeh, lijepa riječ i pružena ruka. On nikad ne odustaje od dobrih djela niti gubi nadu u Allahovu pomoć. On živi po uputama Poslanika, a.s, koji nam je kazao: “Ako bi nastupio Sudnji Dan, a u vašoj ruci se našla sadnica, zasadite je!” Sa ovim poukama stupamo u Ramazan, sa nadom i htijenjem da promijenimo naše stanje stanje onih oko nas ka boljem sjutra. Činimo dovu Allahu, da nam pomogne i primi naš post i da nas u blagom mjesecu obaspe milošću i oprostom”, navodi se u ramazanskoj poruci Fejzića.

Ramazan nastupa večeras, 5. maja, zalaskom sunca, a sjutra je prvi dan posta. Traje do 4. juna kada se obilježava islamski praznik Ramazanski bajram